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Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73124, 125 х 22,2 мм, сухое/мокрое резание купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73124, 125 х 22,2 мм, сухое/мокрое резание

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Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73124, 125 х 22,2 мм, сухое/мокрое резание - фото 1
Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73124, 125 х 22,2 мм, сухое/мокрое резание - фото 2
Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73124, 125 х 22,2 мм, сухое/мокрое резание - фото 3
Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73124, 125 х 22,2 мм, сухое/мокрое резание - фото 4
Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73124, 125 х 22,2 мм, сухое/мокрое резание - фото 5
Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73124, 125 х 22,2 мм, сухое/мокрое резание - фото 6
Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73124, 125 х 22,2 мм, сухое/мокрое резание - фото 7
Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73124, 125 х 22,2 мм, сухое/мокрое резание - фото 8
Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73124, 125 х 22,2 мм, сухое/мокрое резание - фото 9
Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73124, 125 х 22,2 мм, сухое/мокрое резание - фото 10
Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73124, 125 х 22,2 мм, сухое/мокрое резание - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
7
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73124, 125 х 22,2 мм, сухое/мокрое резание - фото 1
  • Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73124, 125 х 22,2 мм, сухое/мокрое резание - фото 2
  • Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73124, 125 х 22,2 мм, сухое/мокрое резание - фото 3
  • Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73124, 125 х 22,2 мм, сухое/мокрое резание - фото 4
  • Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73124, 125 х 22,2 мм, сухое/мокрое резание - фото 5
  • Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73124, 125 х 22,2 мм, сухое/мокрое резание - фото 6
  • Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73124, 125 х 22,2 мм, сухое/мокрое резание - фото 7
  • Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73124, 125 х 22,2 мм, сухое/мокрое резание - фото 8
  • Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73124, 125 х 22,2 мм, сухое/мокрое резание - фото 9
  • Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73124, 125 х 22,2 мм, сухое/мокрое резание - фото 10
  • Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73124, 125 х 22,2 мм, сухое/мокрое резание - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746282
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73124, 125 х 22,2 мм, сухое/мокрое резание
500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х1
Вес, г.
170

Описание товара Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73124, 125 х 22,2 мм, сухое/мокрое резание

Сплошной отрезной алмазный диск Matrix 73124 диаметром 125 мм — оснастка для болгарок и плиткорезов с диаметром вала 22,2 мм. Применяется для сухого и мокрого резания мрамора, искусственного и натурального камня, керамогранитной и керамической плитки. Использование без подачи воды расширяет возможности инструмента, но для увеличения ресурса диска рекомендуется применять водяное охлаждение. Оснастка предназначена для решения бытовых задач.

Преимущества

  • Аккуратная работа — благодаря высокой концентрации алмазов срез получается чистым и ровным.
  • Высокая производительность — ширина режущей кромки составляет 10 мм.
  • Возможность сухой резки — отверстия в корпусе диска способствуют активному охлаждению.
  • Устойчивость к механическим нагрузкам — диск изготовлен методом холодного прессования.



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Отзывы о товаре Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73124, 125 х 22,2 мм, сухое/мокрое резание




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Сплошной отрезной алмазный диск Matrix 73124 диаметром 125 мм — оснастка для болгарок и плиткорезов с диаметром вала 22,2 мм. Применяется для сухого и мокрого резания мрамора, искусственного и натурального камня, керамогранитной и керамической плитки. Использование без подачи воды расширяет возможности инструмента, но для увеличения ресурса диска рекомендуется применять водяное охлаждение. Оснастка предназначена для решения бытовых задач.

Преимущества

  • Аккуратная работа — благодаря высокой концентрации алмазов срез получается чистым и ровным.
  • Высокая производительность — ширина режущей кромки составляет 10 мм.
  • Возможность сухой резки — отверстия в корпусе диска способствуют активному охлаждению.
  • Устойчивость к механическим нагрузкам — диск изготовлен методом холодного прессования.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73124, 125 х 22,2 мм, сухое/мокрое резание - стоимость товара 500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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