Диск алмазный Matrix 731093, ф300 х 25,4 мм, "Железобетон", сухой/мокрый рез, PRO
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Характеристики
Описание товара Диск алмазный Matrix 731093, ф300 х 25,4 мм, "Железобетон", сухой/мокрый рез, PRO
Алмазный диск Matrix PRO «Железобетон» 731093 диаметром 300 х 25,4 мм используется с профессиональными швонарезчиками, ручными бензорезами и специальными станками для сухого и мокрого реза различных материалов. Позволяет работать по тяжелому и армированному бетону, камню, тротуарной плитке, силикатному кирпичу, абразивному песчанику и другим особо твердым материалам. Диск характеризуется высокой производительностью и подходит для интенсивного применения.
Преимущества
- Высокий показатель прочности — оптимальное соотношение компонентов в металлической связке обеспечивает стойкость к перегреву и перегрузкам.
- Эффективная работа даже при резке армированного бетона — алмазные сегменты приварены лазером, благодаря чему выдерживают сверхнагрузки.
- Возможность работать без подачи воды — сегментное строение обеспечивает охлаждение и отвод шлама.
- Производительность и высокий ресурс — ширина режущей части составляет 10 мм, концентрация алмазов в рабочем слое увеличена.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Алмазный диск Matrix PRO «Железобетон» 731093 диаметром 300 х 25,4 мм используется с профессиональными швонарезчиками, ручными бензорезами и специальными станками для сухого и мокрого реза различных материалов. Позволяет работать по тяжелому и армированному бетону, камню, тротуарной плитке, силикатному кирпичу, абразивному песчанику и другим особо твердым материалам. Диск характеризуется высокой производительностью и подходит для интенсивного применения.
Преимущества
- Высокий показатель прочности — оптимальное соотношение компонентов в металлической связке обеспечивает стойкость к перегреву и перегрузкам.
- Эффективная работа даже при резке армированного бетона — алмазные сегменты приварены лазером, благодаря чему выдерживают сверхнагрузки.
- Возможность работать без подачи воды — сегментное строение обеспечивает охлаждение и отвод шлама.
- Производительность и высокий ресурс — ширина режущей части составляет 10 мм, концентрация алмазов в рабочем слое увеличена.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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