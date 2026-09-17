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Диск алмазный Matrix 731083, ф400 х 25,4 мм, "Асфальт", сухой/мокрый рез, PRO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Диск алмазный Matrix 731083, ф400 х 25,4 мм, "Асфальт", сухой/мокрый рез, PRO

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Диск алмазный Matrix 731083, ф400 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез, PRO - фото 1
Диск алмазный Matrix 731083, ф400 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез, PRO - фото 2
Диск алмазный Matrix 731083, ф400 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез, PRO - фото 3
Диск алмазный Matrix 731083, ф400 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез, PRO - фото 4
Диск алмазный Matrix 731083, ф400 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез, PRO - фото 5
Диск алмазный Matrix 731083, ф400 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез, PRO - фото 6
Диск алмазный Matrix 731083, ф400 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез, PRO - фото 7
Диск алмазный Matrix 731083, ф400 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез, PRO - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
асфальт
Диаметр, мм
400
Посадочный диаметр, мм
25.4
Ширина, мм
11
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный Matrix 731083, ф400 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез, PRO - фото 1
  • Диск алмазный Matrix 731083, ф400 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез, PRO - фото 2
  • Диск алмазный Matrix 731083, ф400 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез, PRO - фото 3
  • Диск алмазный Matrix 731083, ф400 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез, PRO - фото 4
  • Диск алмазный Matrix 731083, ф400 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез, PRO - фото 5
  • Диск алмазный Matrix 731083, ф400 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез, PRO - фото 6
  • Диск алмазный Matrix 731083, ф400 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез, PRO - фото 7
  • Диск алмазный Matrix 731083, ф400 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез, PRO - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 760 руб. 
Начислим 93 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746275
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Диск алмазный Matrix 731083, ф400 х 25,4 мм, "Асфальт", сухой/мокрый рез, PRO
5 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
асфальт
Диаметр, мм
400
Посадочный диаметр, мм
25.4
Ширина, мм
11
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х42х2
Вес, кг.
2.3

Описание товара Диск алмазный Matrix 731083, ф400 х 25,4 мм, "Асфальт", сухой/мокрый рез, PRO

Алмазный диск Matrix PRO «Асфальт» 731083 диаметром 400 х 25,4 мм используется для сухого и мокрого реза асфальта, свежего бетона, асфальтобетона, камня, кирпича, абразивных материалов. Устанавливается на ручной бензорез или швонарезчик с посадочным диаметром 25,4 мм. Диск устойчив к деформациям и выдерживает значительные нагрузки. Для увеличения ресурса диска рекомендуется проводить мокрое резание.

Преимущества

  • Высокая производительность — сегментное строение обеспечивает эффективное охлаждение и отвод шлама.
  • Износостойкость — защитные секторы предотвращают износ сегментов в месте крепления к корпусу и налипание асфальтовой крошки на рабочую кромку.
  • Ширина рабочей части 10 мм — производительность остается на стабильно высоком уровне независимо от типа материала (указанного на упаковке).
  • Надежность — режущая часть закреплена методом лазерной приварки, поэтому алмазы крепко удерживаются на диске.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Диск алмазный Matrix 731083, ф400 х 25,4 мм, "Асфальт", сухой/мокрый рез, PRO




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
асфальт
Диаметр, мм
400
Посадочный диаметр, мм
25.4
Ширина, мм
11
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алмазный диск Matrix PRO «Асфальт» 731083 диаметром 400 х 25,4 мм используется для сухого и мокрого реза асфальта, свежего бетона, асфальтобетона, камня, кирпича, абразивных материалов. Устанавливается на ручной бензорез или швонарезчик с посадочным диаметром 25,4 мм. Диск устойчив к деформациям и выдерживает значительные нагрузки. Для увеличения ресурса диска рекомендуется проводить мокрое резание.

Преимущества

  • Высокая производительность — сегментное строение обеспечивает эффективное охлаждение и отвод шлама.
  • Износостойкость — защитные секторы предотвращают износ сегментов в месте крепления к корпусу и налипание асфальтовой крошки на рабочую кромку.
  • Ширина рабочей части 10 мм — производительность остается на стабильно высоком уровне независимо от типа материала (указанного на упаковке).
  • Надежность — режущая часть закреплена методом лазерной приварки, поэтому алмазы крепко удерживаются на диске.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск алмазный Matrix 731083, ф400 х 25,4 мм, "Асфальт", сухой/мокрый рез, PRO - стоимость товара 5760 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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