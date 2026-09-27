Диск алмазный отрезной DENZEL 731080, ф125 х 22,2 мм, Турбо, сухое резание, HWD92
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Диск алмазный отрезной DENZEL 731080, ф125 х 22,2 мм, Турбо, сухое резание, HWD92
Алмазный отрезной диск Турбо Denzel 731080 диаметром 125 мм, с посадочным размером 22,2 мм и слоем сверхтвердых алмазов HWD92, устанавливается на углошлифовальную машину (УШМ) или штроборез. Используется для сухого резания камня, бетона (в том числе армированного), гранита, кирпича. Рекомендуемая частота вращения — 12250 об/мин.
Преимущества
- Устойчивость к нагрузкам — диск изготовлен методом холодного прессования и характеризуется высокой прочностью.
- Эффективная работа с твердыми материалами — благодаря турбированному строению рабочая часть охлаждается без подачи воды.
- Повышенный ресурс — высота алмазного слоя увеличена до 12 мм, что обеспечивает стабильно высокую скорость работы в течение длительного времени.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Алмазный отрезной диск Турбо Denzel 731080 диаметром 125 мм, с посадочным размером 22,2 мм и слоем сверхтвердых алмазов HWD92, устанавливается на углошлифовальную машину (УШМ) или штроборез. Используется для сухого резания камня, бетона (в том числе армированного), гранита, кирпича. Рекомендуемая частота вращения — 12250 об/мин.
Преимущества
- Устойчивость к нагрузкам — диск изготовлен методом холодного прессования и характеризуется высокой прочностью.
- Эффективная работа с твердыми материалами — благодаря турбированному строению рабочая часть охлаждается без подачи воды.
- Повышенный ресурс — высота алмазного слоя увеличена до 12 мм, что обеспечивает стабильно высокую скорость работы в течение длительного времени.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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