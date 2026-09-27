Диск алмазный отрезной DENZEL 73108, ф125 х 22,2 мм, Турбо, сухое резание
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Диск алмазный отрезной DENZEL 73108, ф125 х 22,2 мм, Турбо, сухое резание
Отрезной алмазный диск Denzel Turbo 73108 диаметром 125 х 22,2 мм используется для сухой резки камня, кирпича, свежего и затвердевшего бетона, железобетона. Благодаря специальной форме испытывает уменьшенную нагрузку при резании материалов. Устанавливается на УШМ и применяется для проведения бытовых и профессиональных отрезных работ.
Преимущества
- Высокая скорость реза — рабочая часть шириной 7 мм отличается плотной концентрацией алмазов.
- Удобное применение — водяное охлаждение не требуется.
- Надежность — рабочая часть, изготовленная по технологии холодного прессования, выдерживает высокие нагрузки.
- Максимальная эффективность — турбированный диск справляется даже с резкой армированного бетона.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отрезной алмазный диск Denzel Turbo 73108 диаметром 125 х 22,2 мм используется для сухой резки камня, кирпича, свежего и затвердевшего бетона, железобетона. Благодаря специальной форме испытывает уменьшенную нагрузку при резании материалов. Устанавливается на УШМ и применяется для проведения бытовых и профессиональных отрезных работ.
Преимущества
- Высокая скорость реза — рабочая часть шириной 7 мм отличается плотной концентрацией алмазов.
- Удобное применение — водяное охлаждение не требуется.
- Надежность — рабочая часть, изготовленная по технологии холодного прессования, выдерживает высокие нагрузки.
- Максимальная эффективность — турбированный диск справляется даже с резкой армированного бетона.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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