Диск алмазный Matrix 731073, ф350 х 25,4 мм, "Асфальт", сухой/мокрый рез, PRO
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Характеристики
Описание товара Диск алмазный Matrix 731073, ф350 х 25,4 мм, "Асфальт", сухой/мокрый рез, PRO
Алмазный диск Matrix PRO «Асфальт» 731073 диаметром 350 х 25,4 мм используется для сухого и мокрого реза асфальта, свежего бетона, асфальтобетона, камня, кирпича, абразивных материалов. Устанавливается на ручной бензорез или швонарезчик с посадочным диаметром 25,4 мм. Диск устойчив к деформациям и выдерживает значительные нагрузки. Для увеличения ресурса диска рекомендуется проводить мокрое резание.
Преимущества
- Высокая производительность — сегментное строение обеспечивает эффективное охлаждение и отвод шлама.
- Износостойкость — защитные секторы предотвращают износ сегментов в месте крепления к корпусу и налипание асфальтовой крошки на рабочую кромку.
- Ширина рабочей части 10 мм — производительность остается на стабильно высоком уровне независимо от типа материала (указанного на упаковке).
- Надежность — режущая часть закреплена методом лазерной приварки, поэтому алмазы крепко удерживаются на диске.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Алмазный диск Matrix PRO «Асфальт» 731073 диаметром 350 х 25,4 мм используется для сухого и мокрого реза асфальта, свежего бетона, асфальтобетона, камня, кирпича, абразивных материалов. Устанавливается на ручной бензорез или швонарезчик с посадочным диаметром 25,4 мм. Диск устойчив к деформациям и выдерживает значительные нагрузки. Для увеличения ресурса диска рекомендуется проводить мокрое резание.
Преимущества
- Высокая производительность — сегментное строение обеспечивает эффективное охлаждение и отвод шлама.
- Износостойкость — защитные секторы предотвращают износ сегментов в месте крепления к корпусу и налипание асфальтовой крошки на рабочую кромку.
- Ширина рабочей части 10 мм — производительность остается на стабильно высоком уровне независимо от типа материала (указанного на упаковке).
- Надежность — режущая часть закреплена методом лазерной приварки, поэтому алмазы крепко удерживаются на диске.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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