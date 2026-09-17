Диск алмазный отрезной DENZEL 73104, ф230 х 22,2 мм, Сегментный, сухое резание
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
7
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб.
В наличии
Код товара: 746267
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х27х1
Вес, г.
670
Описание товара Диск алмазный отрезной DENZEL 73104, ф230 х 22,2 мм, Сегментный, сухое резание
Отрезной сегментный алмазный диск Denzel 73104 диаметром 230 х 22,2 мм — оснастка для УШМ, использующаяся для сухой резки свежего и старого бетона, камня, кирпича, шлакоблока, мрамора, тротуарной плитки, гранита. Диск сегментного типа отличается высокой производительностью даже при интенсивных нагрузках. Подходит для бытового и профессионального использования.
Преимущества
- Высокая скорость реза — рабочая часть шириной 7 мм отличается плотной концентрацией алмазов.
- Удобное применение — диск разделен на сегменты для эффективного отвода шлама, водяное охлаждение не требуется.
- Надежность — рабочая часть, изготовленная по технологии холодного прессования, выдерживает высокие нагрузки.
- Эффективная резка плотных материалов — сбалансированная металлическая связка устойчива к перегреву и перегрузкам.
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Отрезной сегментный алмазный диск Denzel 73104 диаметром 230 х 22,2 мм — оснастка для УШМ, использующаяся для сухой резки свежего и старого бетона, камня, кирпича, шлакоблока, мрамора, тротуарной плитки, гранита. Диск сегментного типа отличается высокой производительностью даже при интенсивных нагрузках. Подходит для бытового и профессионального использования.
Преимущества
- Высокая скорость реза — рабочая часть шириной 7 мм отличается плотной концентрацией алмазов.
- Удобное применение — диск разделен на сегменты для эффективного отвода шлама, водяное охлаждение не требуется.
- Надежность — рабочая часть, изготовленная по технологии холодного прессования, выдерживает высокие нагрузки.
- Эффективная резка плотных материалов — сбалансированная металлическая связка устойчива к перегреву и перегрузкам.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Диск алмазный отрезной DENZEL 73104, ф230 х 22,2 мм, Сегментный, сухое резание - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1160 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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