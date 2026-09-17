Top.Mail.Ru
Диск алмазный СИБРТЕХ 731003, ф300 х 25,4 мм, "Асфальт", сухой/мокрый рез купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Диск алмазный СИБРТЕХ 731003, ф300 х 25,4 мм, "Асфальт", сухой/мокрый рез

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Диск алмазный СИБРТЕХ 731003, ф300 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез - фото 1
Диск алмазный СИБРТЕХ 731003, ф300 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез - фото 2
Диск алмазный СИБРТЕХ 731003, ф300 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез - фото 3
Диск алмазный СИБРТЕХ 731003, ф300 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез - фото 4
Диск алмазный СИБРТЕХ 731003, ф300 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез - фото 5
Диск алмазный СИБРТЕХ 731003, ф300 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
асфальт
Диаметр, мм
300
Посадочный диаметр, мм
25.4
Ширина, мм
11
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный СИБРТЕХ 731003, ф300 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез - фото 1
  • Диск алмазный СИБРТЕХ 731003, ф300 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез - фото 2
  • Диск алмазный СИБРТЕХ 731003, ф300 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез - фото 3
  • Диск алмазный СИБРТЕХ 731003, ф300 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез - фото 4
  • Диск алмазный СИБРТЕХ 731003, ф300 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез - фото 5
  • Диск алмазный СИБРТЕХ 731003, ф300 х 25,4 мм, &quot;Асфальт&quot;, сухой/мокрый рез - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746260
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Диск алмазный СИБРТЕХ 731003, ф300 х 25,4 мм, "Асфальт", сухой/мокрый рез
1 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
асфальт
Диаметр, мм
300
Посадочный диаметр, мм
25.4
Ширина, мм
11
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х31х2
Вес, кг.
1.34

Описание товара Диск алмазный СИБРТЕХ 731003, ф300 х 25,4 мм, "Асфальт", сухой/мокрый рез

Алмазный диск Сибртех «Асфальт» 731003 диаметром 300 х 25,4 мм используется для сухого и мокрого реза асфальта, свежего бетона, асфальтобетона, камня, кирпича, абразивных материалов. Устанавливается на ручной бензорез или швонарезчик с посадочным диаметром 25,4 мм. Диск устойчив к деформациям и выдерживает значительные нагрузки. Для увеличения ресурса диска рекомендуется проводить мокрое резание.

Преимущества

  • Высокая производительность — сегментное строение обеспечивает эффективное охлаждение и отвод шлама.
  • Износостойкость — защитные секторы предотвращают износ сегментов в месте крепления к корпусу и налипание асфальтовой крошки на рабочую кромку.
  • Ширина рабочей части 10 мм — производительность остается на стабильно высоком уровне независимо от типа материала (указанного на упаковке).
  • Надежность — режущая часть закреплена методом пайки, поэтому алмазы крепко удерживаются на диске.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Диск алмазный СИБРТЕХ 731003, ф300 х 25,4 мм, "Асфальт", сухой/мокрый рез




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
асфальт
Диаметр, мм
300
Посадочный диаметр, мм
25.4
Ширина, мм
11
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алмазный диск Сибртех «Асфальт» 731003 диаметром 300 х 25,4 мм используется для сухого и мокрого реза асфальта, свежего бетона, асфальтобетона, камня, кирпича, абразивных материалов. Устанавливается на ручной бензорез или швонарезчик с посадочным диаметром 25,4 мм. Диск устойчив к деформациям и выдерживает значительные нагрузки. Для увеличения ресурса диска рекомендуется проводить мокрое резание.

Преимущества

  • Высокая производительность — сегментное строение обеспечивает эффективное охлаждение и отвод шлама.
  • Износостойкость — защитные секторы предотвращают износ сегментов в месте крепления к корпусу и налипание асфальтовой крошки на рабочую кромку.
  • Ширина рабочей части 10 мм — производительность остается на стабильно высоком уровне независимо от типа материала (указанного на упаковке).
  • Надежность — режущая часть закреплена методом пайки, поэтому алмазы крепко удерживаются на диске.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск алмазный СИБРТЕХ 731003, ф300 х 25,4 мм, "Асфальт", сухой/мокрый рез - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1670 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...