Top.Mail.Ru
Диск алмазный сплошной Matrix 730867, тонкий, 250 х 25,4 мм, мокрое резание купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Диск алмазный сплошной Matrix 730867, тонкий, 250 х 25,4 мм, мокрое резание

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Диск алмазный сплошной Matrix 730867, тонкий, 250 х 25,4 мм, мокрое резание - фото 1
Диск алмазный сплошной Matrix 730867, тонкий, 250 х 25,4 мм, мокрое резание - фото 2
Диск алмазный сплошной Matrix 730867, тонкий, 250 х 25,4 мм, мокрое резание - фото 3
Диск алмазный сплошной Matrix 730867, тонкий, 250 х 25,4 мм, мокрое резание - фото 4
Диск алмазный сплошной Matrix 730867, тонкий, 250 х 25,4 мм, мокрое резание - фото 5
Диск алмазный сплошной Matrix 730867, тонкий, 250 х 25,4 мм, мокрое резание - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
250
Посадочный диаметр, мм
25.4
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный сплошной Matrix 730867, тонкий, 250 х 25,4 мм, мокрое резание - фото 1
  • Диск алмазный сплошной Matrix 730867, тонкий, 250 х 25,4 мм, мокрое резание - фото 2
  • Диск алмазный сплошной Matrix 730867, тонкий, 250 х 25,4 мм, мокрое резание - фото 3
  • Диск алмазный сплошной Matrix 730867, тонкий, 250 х 25,4 мм, мокрое резание - фото 4
  • Диск алмазный сплошной Matrix 730867, тонкий, 250 х 25,4 мм, мокрое резание - фото 5
  • Диск алмазный сплошной Matrix 730867, тонкий, 250 х 25,4 мм, мокрое резание - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746259
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Диск алмазный сплошной Matrix 730867, тонкий, 250 х 25,4 мм, мокрое резание
1 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
250
Посадочный диаметр, мм
25.4
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х30х1
Вес, г.
830

Описание товара Диск алмазный сплошной Matrix 730867, тонкий, 250 х 25,4 мм, мокрое резание

Тонкий сплошной алмазный диск Matrix 730867 диаметром 250 х 25,4 мм предназначен для «мокрого» резания плотных материалов: керамогранита, керамической и кафельной плитки, мрамора, натурального и искусственного камня. Устанавливается на УШМ или плиткорез. Благодаря небольшой толщине 2,3 мм диск снижает нагрузку на инструмент и увеличивает производительность на 20%. Подходит для бытового и профессионального использования. Во время работы рекомендуется использовать водяное охлаждение.

Преимущества

  • Высокое качество выполняемых работ — диск сплошной формы обеспечивает ровный рез без сколов.
  • Увеличение рабочего ресурса на 50% — режущая часть шириной 10 мм состоит из оптимально подобранной металлической связки и алмазного слоя высокой плотности.
  • Надежность — режущая часть, изготовленная с использованием ускоренного горячего прессования, устойчива к высоким нагрузкам.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Диск алмазный сплошной Matrix 730867, тонкий, 250 х 25,4 мм, мокрое резание




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
250
Посадочный диаметр, мм
25.4
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Тонкий сплошной алмазный диск Matrix 730867 диаметром 250 х 25,4 мм предназначен для «мокрого» резания плотных материалов: керамогранита, керамической и кафельной плитки, мрамора, натурального и искусственного камня. Устанавливается на УШМ или плиткорез. Благодаря небольшой толщине 2,3 мм диск снижает нагрузку на инструмент и увеличивает производительность на 20%. Подходит для бытового и профессионального использования. Во время работы рекомендуется использовать водяное охлаждение.

Преимущества

  • Высокое качество выполняемых работ — диск сплошной формы обеспечивает ровный рез без сколов.
  • Увеличение рабочего ресурса на 50% — режущая часть шириной 10 мм состоит из оптимально подобранной металлической связки и алмазного слоя высокой плотности.
  • Надежность — режущая часть, изготовленная с использованием ускоренного горячего прессования, устойчива к высоким нагрузкам.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск алмазный сплошной Matrix 730867, тонкий, 250 х 25,4 мм, мокрое резание - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1250 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...