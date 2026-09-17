Top.Mail.Ru
Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 730787, ф125х22,2мм, тонкий, мокрое резание купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 730787, ф125х22,2мм, тонкий, мокрое резание

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 730787, ф125х22,2мм, тонкий, мокрое резание - фото 1
Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 730787, ф125х22,2мм, тонкий, мокрое резание - фото 2
Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 730787, ф125х22,2мм, тонкий, мокрое резание - фото 3
Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 730787, ф125х22,2мм, тонкий, мокрое резание - фото 4
Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 730787, ф125х22,2мм, тонкий, мокрое резание - фото 5
Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 730787, ф125х22,2мм, тонкий, мокрое резание - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
10
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 730787, ф125х22,2мм, тонкий, мокрое резание - фото 1
  • Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 730787, ф125х22,2мм, тонкий, мокрое резание - фото 2
  • Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 730787, ф125х22,2мм, тонкий, мокрое резание - фото 3
  • Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 730787, ф125х22,2мм, тонкий, мокрое резание - фото 4
  • Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 730787, ф125х22,2мм, тонкий, мокрое резание - фото 5
  • Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 730787, ф125х22,2мм, тонкий, мокрое резание - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746258
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 730787, ф125х22,2мм, тонкий, мокрое резание
340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х1
Вес, г.
160

Описание товара Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 730787, ф125х22,2мм, тонкий, мокрое резание

Отрезной сплошной алмазный диск Matrix ф125х22,2 мм 730787, тонкий, обеспечивает мокрое резание плотных материалов: керамогранита, керамической и кафельной плитки, мрамора, натурального и искусственного камня. Он устанавливается на УШМ или плиткорезы и используется с применением водяного охлаждения. Диск увеличивает производительность на 20% благодаря небольшой толщине 1,5 мм и снижению нагрузки на инструмент.

Преимущества

  • Сплошная форма и перфорированный корпус позволяют добиться высокого качества реза и предотвращают появление сколов.
  • Режущая часть шириной 10 мм с высокой концентрацией алмазов способствуют увеличению рабочего ресурса диска на 50%.
  • Высокий ресурс и износостойкость рабочей части достигается за счет металлической связки.
  • Метод ускоренного горячего прессования улучшает сопротивление режущей части нагрузкам и делает мокрое резание более качественным.
  • Диск может использоваться в бытовых целях и профессионально.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 730787, ф125х22,2мм, тонкий, мокрое резание




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Отрезной сплошной алмазный диск Matrix ф125х22,2 мм 730787, тонкий, обеспечивает мокрое резание плотных материалов: керамогранита, керамической и кафельной плитки, мрамора, натурального и искусственного камня. Он устанавливается на УШМ или плиткорезы и используется с применением водяного охлаждения. Диск увеличивает производительность на 20% благодаря небольшой толщине 1,5 мм и снижению нагрузки на инструмент.

Преимущества

  • Сплошная форма и перфорированный корпус позволяют добиться высокого качества реза и предотвращают появление сколов.
  • Режущая часть шириной 10 мм с высокой концентрацией алмазов способствуют увеличению рабочего ресурса диска на 50%.
  • Высокий ресурс и износостойкость рабочей части достигается за счет металлической связки.
  • Метод ускоренного горячего прессования улучшает сопротивление режущей части нагрузкам и делает мокрое резание более качественным.
  • Диск может использоваться в бытовых целях и профессионально.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 730787, ф125х22,2мм, тонкий, мокрое резание – стоимость товара 340 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...