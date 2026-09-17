Диск алмазный GROSS 73059, ф230х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание
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Характеристики
Описание товара Диск алмазный GROSS 73059, ф230х22,2мм, тонкий, сплошной (Jaguar), мокрое резание
Тонкий сплошной алмазный диск Gross Jaguar 73059 диаметром 230 х 22,2 мм предназначен для «мокрого» резания и подходит для профессионального использования с УШМ или плиткорезом соответствующего типоразмера. Применяется для работы с твердыми материалами: гранитом, керамогранитом, плиткой, мрамором и камнем. Сплошной диск оставляет ровный срез без трещин и сколов. Благодаря водяному охлаждению он легко справляется с большими объемами работ.
Преимущества
- Эффективное решение различных задач — продуманная форма рабочей части позволяет не только проводить «мокрый» рез, но и допускает кратковременное сухое резание материалов.
- Надежность — диск изготовлен методом горячего прессования, тщательно подобранная металлическая связка содержит кобальт, серебро и другие компоненты, обеспечивающие устойчивость к перегреву и высоким нагрузкам.
- Высокая производительность — широкая режущая часть (10 мм) содержит алмазы размером 40-50 мкм в большой концентрации, толщина алмазного слоя составляет 2 мм, что увеличивает скорость реза.
- Долговечность — корпус диска из инструментальной стали 65Mn с добавлением марганца выдерживает интенсивное использование, покрытие из бесцветного лака защищает его от коррозии.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Тонкий сплошной алмазный диск Gross Jaguar 73059 диаметром 230 х 22,2 мм предназначен для «мокрого» резания и подходит для профессионального использования с УШМ или плиткорезом соответствующего типоразмера. Применяется для работы с твердыми материалами: гранитом, керамогранитом, плиткой, мрамором и камнем. Сплошной диск оставляет ровный срез без трещин и сколов. Благодаря водяному охлаждению он легко справляется с большими объемами работ.
Преимущества
- Эффективное решение различных задач — продуманная форма рабочей части позволяет не только проводить «мокрый» рез, но и допускает кратковременное сухое резание материалов.
- Надежность — диск изготовлен методом горячего прессования, тщательно подобранная металлическая связка содержит кобальт, серебро и другие компоненты, обеспечивающие устойчивость к перегреву и высоким нагрузкам.
- Высокая производительность — широкая режущая часть (10 мм) содержит алмазы размером 40-50 мкм в большой концентрации, толщина алмазного слоя составляет 2 мм, что увеличивает скорость реза.
- Долговечность — корпус диска из инструментальной стали 65Mn с добавлением марганца выдерживает интенсивное использование, покрытие из бесцветного лака защищает его от коррозии.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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