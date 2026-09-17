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Диск алмазный отрезной DENZEL 73058, 125 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Диск алмазный отрезной DENZEL 73058, 125 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры

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Диск алмазный отрезной DENZEL 73058, 125 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры - фото 1
Диск алмазный отрезной DENZEL 73058, 125 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры - фото 2
Диск алмазный отрезной DENZEL 73058, 125 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры - фото 3
Диск алмазный отрезной DENZEL 73058, 125 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры - фото 4
Диск алмазный отрезной DENZEL 73058, 125 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры - фото 5
Диск алмазный отрезной DENZEL 73058, 125 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры - фото 6
Диск алмазный отрезной DENZEL 73058, 125 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Максимальный диаметр, мм
125
Ширина, мм
10
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73058, 125 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры - фото 1
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73058, 125 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры - фото 2
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73058, 125 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры - фото 3
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73058, 125 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры - фото 4
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73058, 125 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры - фото 5
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73058, 125 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры - фото 6
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73058, 125 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746253
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Диск алмазный отрезной DENZEL 73058, 125 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры
780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Максимальный диаметр, мм
125
Ширина, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х1
Вес, г.
150

Описание товара Диск алмазный отрезной DENZEL 73058, 125 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры

Алмазный диск ТМ Denzel "Сплошной" арт 73058, ф125 х 22,2 мм, предназначен для резания мрамора, керамогранита и керамическую плитки, камня. Устанавливается на УШМ (болгарку) или плиткорез с посадочным диаметром 22,2 мм. Высокая концентрация алмазов и супертонкая рабочая часть диска обеспечивает идеальную частоту кромок и высокую скорость реза.Особая сплошная форма режущей части позволяет использовать диск без водяного охлаждения для кратковременного реза.Диск произведен по технологии горячего прессования с увеличенной шириной режущей кромки (10мм) подходит для профессионального использования и больших объемов работ. При интенсивной резке необходимо использовать водяное охлаждение.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Диск алмазный отрезной DENZEL 73058, 125 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Максимальный диаметр, мм
125
Ширина, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Алмазный диск ТМ Denzel "Сплошной" арт 73058, ф125 х 22,2 мм, предназначен для резания мрамора, керамогранита и керамическую плитки, камня. Устанавливается на УШМ (болгарку) или плиткорез с посадочным диаметром 22,2 мм. Высокая концентрация алмазов и супертонкая рабочая часть диска обеспечивает идеальную частоту кромок и высокую скорость реза.Особая сплошная форма режущей части позволяет использовать диск без водяного охлаждения для кратковременного реза.Диск произведен по технологии горячего прессования с увеличенной шириной режущей кромки (10мм) подходит для профессионального использования и больших объемов работ. При интенсивной резке необходимо использовать водяное охлаждение.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск алмазный отрезной DENZEL 73058, 125 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 780 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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