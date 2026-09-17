Диск алмазный отрезной DENZEL 73057, 115 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
115
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
10
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб.
В наличии
Код товара: 746252
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Загружаем...
770 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал
сталь 65Mn
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
115
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х1
Вес, г.
170
Описание товара Диск алмазный отрезной DENZEL 73057, 115 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры
Сплошной отрезной алмазный диск Denzel 73057 диаметром 115 x 22,2 мм, супертонкий, изготовлен по технологии горячего прессования и предназначен для сухого и мокрого реза керамогранита, керамической плитки, мрамора, кафеля, камня. Устанавливается на углошлифовальную машину или плиткорез с соответствующим посадочным диаметром, подходит для выполнения большого объема работ.
Преимущества
- Эффективная работа — высокая концентрация алмазов в рабочем слое увеличивает скорость реза.
- Надежность — корпус выполнен из стали 65Mn, рабочая часть изготовлена по технологии горячего прессования и выдерживает высокие нагрузки.
- Сухой рез — особая сплошная форма режущей части позволяет проводить кратковременную резку без подачи воды.
- Возможность интенсивного использования — применение водяного охлаждения увеличивает срок службы диска.
- Максимально аккуратная работа — супертонкая рабочая часть 1,2 мм обеспечивает идеальную чистоту кромок в сочетании с высокой скоростью реза.
- Долговечность — ширина алмазного слоя увеличена до 10 мм, поэтому диск изнашивается медленно и выдерживает профессиональное использование.
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал
сталь 65Mn
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
115
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Сплошной отрезной алмазный диск Denzel 73057 диаметром 115 x 22,2 мм, супертонкий, изготовлен по технологии горячего прессования и предназначен для сухого и мокрого реза керамогранита, керамической плитки, мрамора, кафеля, камня. Устанавливается на углошлифовальную машину или плиткорез с соответствующим посадочным диаметром, подходит для выполнения большого объема работ.
Преимущества
- Эффективная работа — высокая концентрация алмазов в рабочем слое увеличивает скорость реза.
- Надежность — корпус выполнен из стали 65Mn, рабочая часть изготовлена по технологии горячего прессования и выдерживает высокие нагрузки.
- Сухой рез — особая сплошная форма режущей части позволяет проводить кратковременную резку без подачи воды.
- Возможность интенсивного использования — применение водяного охлаждения увеличивает срок службы диска.
- Максимально аккуратная работа — супертонкая рабочая часть 1,2 мм обеспечивает идеальную чистоту кромок в сочетании с высокой скоростью реза.
- Долговечность — ширина алмазного слоя увеличена до 10 мм, поэтому диск изнашивается медленно и выдерживает профессиональное использование.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Диск алмазный отрезной DENZEL 73057, 115 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры - стоимость товара 770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Диск алмазный отрезной DENZEL 73057, 115 х 22,2мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, сухой/мокры