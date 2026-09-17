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Диск алмазный GROSS 73029, ф125х22,2мм, турбо с лазерной перфорацией, сухое резание купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Диск алмазный GROSS 73029, ф125х22,2мм, турбо с лазерной перфорацией, сухое резание

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Диск алмазный GROSS 73029, ф125х22,2мм, турбо с лазерной перфорацией, сухое резание - фото 1
Диск алмазный GROSS 73029, ф125х22,2мм, турбо с лазерной перфорацией, сухое резание - фото 2
Диск алмазный GROSS 73029, ф125х22,2мм, турбо с лазерной перфорацией, сухое резание - фото 3
Диск алмазный GROSS 73029, ф125х22,2мм, турбо с лазерной перфорацией, сухое резание - фото 4
Диск алмазный GROSS 73029, ф125х22,2мм, турбо с лазерной перфорацией, сухое резание - фото 5
Диск алмазный GROSS 73029, ф125х22,2мм, турбо с лазерной перфорацией, сухое резание - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
10
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный GROSS 73029, ф125х22,2мм, турбо с лазерной перфорацией, сухое резание - фото 1
  • Диск алмазный GROSS 73029, ф125х22,2мм, турбо с лазерной перфорацией, сухое резание - фото 2
  • Диск алмазный GROSS 73029, ф125х22,2мм, турбо с лазерной перфорацией, сухое резание - фото 3
  • Диск алмазный GROSS 73029, ф125х22,2мм, турбо с лазерной перфорацией, сухое резание - фото 4
  • Диск алмазный GROSS 73029, ф125х22,2мм, турбо с лазерной перфорацией, сухое резание - фото 5
  • Диск алмазный GROSS 73029, ф125х22,2мм, турбо с лазерной перфорацией, сухое резание - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746242
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Диск алмазный GROSS 73029, ф125х22,2мм, турбо с лазерной перфорацией, сухое резание
1 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х1
Вес, г.
160

Описание товара Диск алмазный GROSS 73029, ф125х22,2мм, турбо с лазерной перфорацией, сухое резание

Алмазный диск «турбо» Gross 73029 с лазерной перфорацией, диаметром 125 х 22,2 мм, применяется для сухого резания твердых материалов: бетона, в том числе свежего, железобетона, кирпича, гранита, камня и песчаника. Работа с разными типами материалов возможна благодаря оптимально подобранной металлической связке. Лазерная перфорация обеспечивает усиленное охлаждение диска, поэтому он подходит для интенсивной эксплуатации. Инструмент предназначен для установки на профессиональную УШМ.

Преимущества

  • Эффективность — турбированная режущая часть с высокой концентрацией алмазов размером 40-50 мкм обеспечивает высокую скорость резки без водяного охлаждения.
  • Высокий ресурс — ширина рабочей части составляет 10 мм, связка из качественных компонентов (кобальт, серебро и др.) устойчива к перегрузкам и перегреву.
  • Деформационная стойкость — корпус из инструментальной углеродистой стали 65Mn с добавлением марганца сохраняет плоскостность во время резки.
  • Коррозионная стойкость — защитно-декоративное покрытие бесцветным лаком предотвращает разрушение под воздействием влаги.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Диск алмазный GROSS 73029, ф125х22,2мм, турбо с лазерной перфорацией, сухое резание




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Характеристики
Бренд
GROSS
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алмазный диск «турбо» Gross 73029 с лазерной перфорацией, диаметром 125 х 22,2 мм, применяется для сухого резания твердых материалов: бетона, в том числе свежего, железобетона, кирпича, гранита, камня и песчаника. Работа с разными типами материалов возможна благодаря оптимально подобранной металлической связке. Лазерная перфорация обеспечивает усиленное охлаждение диска, поэтому он подходит для интенсивной эксплуатации. Инструмент предназначен для установки на профессиональную УШМ.

Преимущества

  • Эффективность — турбированная режущая часть с высокой концентрацией алмазов размером 40-50 мкм обеспечивает высокую скорость резки без водяного охлаждения.
  • Высокий ресурс — ширина рабочей части составляет 10 мм, связка из качественных компонентов (кобальт, серебро и др.) устойчива к перегрузкам и перегреву.
  • Деформационная стойкость — корпус из инструментальной углеродистой стали 65Mn с добавлением марганца сохраняет плоскостность во время резки.
  • Коррозионная стойкость — защитно-декоративное покрытие бесцветным лаком предотвращает разрушение под воздействием влаги.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск алмазный GROSS 73029, ф125х22,2мм, турбо с лазерной перфорацией, сухое резание - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1000 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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