Диск алмазный GROSS 73029, ф125х22,2мм, турбо с лазерной перфорацией, сухое резание
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Характеристики
Описание товара Диск алмазный GROSS 73029, ф125х22,2мм, турбо с лазерной перфорацией, сухое резание
Алмазный диск «турбо» Gross 73029 с лазерной перфорацией, диаметром 125 х 22,2 мм, применяется для сухого резания твердых материалов: бетона, в том числе свежего, железобетона, кирпича, гранита, камня и песчаника. Работа с разными типами материалов возможна благодаря оптимально подобранной металлической связке. Лазерная перфорация обеспечивает усиленное охлаждение диска, поэтому он подходит для интенсивной эксплуатации. Инструмент предназначен для установки на профессиональную УШМ.
Преимущества
- Эффективность — турбированная режущая часть с высокой концентрацией алмазов размером 40-50 мкм обеспечивает высокую скорость резки без водяного охлаждения.
- Высокий ресурс — ширина рабочей части составляет 10 мм, связка из качественных компонентов (кобальт, серебро и др.) устойчива к перегрузкам и перегреву.
- Деформационная стойкость — корпус из инструментальной углеродистой стали 65Mn с добавлением марганца сохраняет плоскостность во время резки.
- Коррозионная стойкость — защитно-декоративное покрытие бесцветным лаком предотвращает разрушение под воздействием влаги.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Алмазный диск «турбо» Gross 73029 с лазерной перфорацией, диаметром 125 х 22,2 мм, применяется для сухого резания твердых материалов: бетона, в том числе свежего, железобетона, кирпича, гранита, камня и песчаника. Работа с разными типами материалов возможна благодаря оптимально подобранной металлической связке. Лазерная перфорация обеспечивает усиленное охлаждение диска, поэтому он подходит для интенсивной эксплуатации. Инструмент предназначен для установки на профессиональную УШМ.
Преимущества
- Эффективность — турбированная режущая часть с высокой концентрацией алмазов размером 40-50 мкм обеспечивает высокую скорость резки без водяного охлаждения.
- Высокий ресурс — ширина рабочей части составляет 10 мм, связка из качественных компонентов (кобальт, серебро и др.) устойчива к перегрузкам и перегреву.
- Деформационная стойкость — корпус из инструментальной углеродистой стали 65Mn с добавлением марганца сохраняет плоскостность во время резки.
- Коррозионная стойкость — защитно-декоративное покрытие бесцветным лаком предотвращает разрушение под воздействием влаги.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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