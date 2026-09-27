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Диск алмазный GROSS 73019, ф115х22,2мм, турбо-сегментный, сухое резание купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Диск алмазный GROSS 73019, ф115х22,2мм, турбо-сегментный, сухое резание

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Диск алмазный GROSS 73019, ф115х22,2мм, турбо-сегментный, сухое резание - фото 1
Диск алмазный GROSS 73019, ф115х22,2мм, турбо-сегментный, сухое резание - фото 2
Диск алмазный GROSS 73019, ф115х22,2мм, турбо-сегментный, сухое резание - фото 3
Диск алмазный GROSS 73019, ф115х22,2мм, турбо-сегментный, сухое резание - фото 4
Диск алмазный GROSS 73019, ф115х22,2мм, турбо-сегментный, сухое резание - фото 5
Диск алмазный GROSS 73019, ф115х22,2мм, турбо-сегментный, сухое резание - фото 6
Диск алмазный GROSS 73019, ф115х22,2мм, турбо-сегментный, сухое резание - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
115
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный GROSS 73019, ф115х22,2мм, турбо-сегментный, сухое резание - фото 1
  • Диск алмазный GROSS 73019, ф115х22,2мм, турбо-сегментный, сухое резание - фото 2
  • Диск алмазный GROSS 73019, ф115х22,2мм, турбо-сегментный, сухое резание - фото 3
  • Диск алмазный GROSS 73019, ф115х22,2мм, турбо-сегментный, сухое резание - фото 4
  • Диск алмазный GROSS 73019, ф115х22,2мм, турбо-сегментный, сухое резание - фото 5
  • Диск алмазный GROSS 73019, ф115х22,2мм, турбо-сегментный, сухое резание - фото 6
  • Диск алмазный GROSS 73019, ф115х22,2мм, турбо-сегментный, сухое резание - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 746239
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Характеристики

Бренд
GROSS
Назначение
для шлифмашин
Материал
сталь 65 Mn
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
115
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х1
Вес, г.
140

Описание товара Диск алмазный GROSS 73019, ф115х22,2мм, турбо-сегментный, сухое резание

Алмазный турбо-сегментный диск Gross 73019 диаметром 115 х 22,2 мм, для сухой резки, — оснастка для УШМ со скоростью вращения до 13300 об/мин, предназначенная для отрезных работ. Универсальный диск с турбированной рабочей частью можно использовать для резки камня, гранита и кирпича, свежего бетона, а также слабоармированного железобетона. Он подходит для профессионального использования.

Преимущества

  • Эффективная работа — благодаря турбо-сегментной форме диск быстро режет материалы, в т.ч. армированный бетон, водяное охлаждение не требуется.
  • Надежность — диск выполнен методом горячего прессования и устойчив к интенсивным нагрузкам.
  • Высокая производительность — режущая часть 10 мм с плотной концентрацией крупных алмазных зерен размером 40-50 мкм оптимальна для выполнения больших объемов работ.
  • Износостойкость — оптимально подобранная металлическая связка, содержащая серебро, кобальт и другие элементы, позволяет резать материалы разной плотности без риска перегрева.
  • Высокие эксплуатационные качества — диск из стали 65 Mn, покрытый бесцветным лаком, отличается прочностью и коррозионной стойкостью.



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Отзывы о товаре Диск алмазный GROSS 73019, ф115х22,2мм, турбо-сегментный, сухое резание




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Характеристики
Бренд
GROSS
Назначение
для шлифмашин
Материал
сталь 65 Mn
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
115
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алмазный турбо-сегментный диск Gross 73019 диаметром 115 х 22,2 мм, для сухой резки, — оснастка для УШМ со скоростью вращения до 13300 об/мин, предназначенная для отрезных работ. Универсальный диск с турбированной рабочей частью можно использовать для резки камня, гранита и кирпича, свежего бетона, а также слабоармированного железобетона. Он подходит для профессионального использования.

Преимущества

  • Эффективная работа — благодаря турбо-сегментной форме диск быстро режет материалы, в т.ч. армированный бетон, водяное охлаждение не требуется.
  • Надежность — диск выполнен методом горячего прессования и устойчив к интенсивным нагрузкам.
  • Высокая производительность — режущая часть 10 мм с плотной концентрацией крупных алмазных зерен размером 40-50 мкм оптимальна для выполнения больших объемов работ.
  • Износостойкость — оптимально подобранная металлическая связка, содержащая серебро, кобальт и другие элементы, позволяет резать материалы разной плотности без риска перегрева.
  • Высокие эксплуатационные качества — диск из стали 65 Mn, покрытый бесцветным лаком, отличается прочностью и коррозионной стойкостью.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


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