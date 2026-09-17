Диск алмазный GROSS 730087, ф230х22,2мм, лазерная приварка турбо-сегментов, сухое резание
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Диск алмазный GROSS 730087, ф230х22,2мм, лазерная приварка турбо-сегментов, сухое резание
Алмазный диск Gross 730087 диаметром 230 х 22,2 мм с лазерной приваркой турбо-сегментов предназначен для сухого резания бетона, в том числе свежего, слабоармированного железобетона, кирпича, песчаника и гранита. Посадочный диаметр 22,2 мм позволяет использовать диск в качестве оснастки для УШМ. Турбо-сегментное строение обеспечивает быстрое сухое резание без необходимости водяного охлаждения. Благодаря оптимально подобранной связке диск выдерживает высокие нагрузки при выполнении большого объема работ. Подходит как для интенсивного бытового, так и для профессионального применения.
Преимущества
- Прочность — диск из стали 65Mn способен быстро резать различные материалы, в т.ч. слабоармированный бетон, без риска деформации.
- Надежная фиксация алмазного слоя — лазерная приварка сегментов обеспечивает диску высокую стойкость к нагрузкам.
- Повышенная производительность — режущий слой состоит из алмазов размером 40-50 мкм, его ширина составляет 10 мм.
- Высокий рабочий ресурс — металлическая связка, в составе которой серебро, кобальт и другие высококачественные компоненты, надежно удерживает алмазные зерна, обеспечивает равномерный износ и своевременное обновление режущего слоя.
- Коррозионная стойкость — корпус покрыт защитным бесцветным лаком.
- Гарантированное качество — диск изготовлен на современном оборудовании с соблюдением строго технологического контроля.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитНабор сверл по металлу DENZEL 723003, 1-10 мм, Р6М5-TiN, Golden ...
-
В наличииЦена 2 710 руб.678 руб. в СплитШкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75260, KK19XW, зерн М4...
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в СплитНабор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-...
-
В наличииЦена 2 740 руб.685 руб. в СплитПильный диск по дереву DENZEL 733717, ф400 х 50 мм, 40 зубьев
-
В наличииЦена 2 770 руб.693 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71264, 35 х 600 мм, SDS MAX c крестовой пла...
-
В наличииЦена 2 800 руб.700 руб. в СплитНабор ступенчатых сверл STAYER Pro-Max 3 шт, 4-30мм, винтовая сп...
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитШкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75257, KK18XW, зерн 12...
-
В наличииЦена 2 850 руб.713 руб. в СплитШкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75258, KK18XW, зерн 10...
-
В наличииЦена 2 860 руб.715 руб. в СплитНабор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов KRAFTOOL Н...
-
В наличииЦена 2 930 руб.733 руб. в СплитНабор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х...
-
В наличииЦена 2 940 руб.735 руб. в СплитНабор профильных фрез по дереву Зубр Профессионал 28796-H12 (8мм...
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитШкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75256, KK18XW, зерн 16...
Алмазный диск Gross 730087 диаметром 230 х 22,2 мм с лазерной приваркой турбо-сегментов предназначен для сухого резания бетона, в том числе свежего, слабоармированного железобетона, кирпича, песчаника и гранита. Посадочный диаметр 22,2 мм позволяет использовать диск в качестве оснастки для УШМ. Турбо-сегментное строение обеспечивает быстрое сухое резание без необходимости водяного охлаждения. Благодаря оптимально подобранной связке диск выдерживает высокие нагрузки при выполнении большого объема работ. Подходит как для интенсивного бытового, так и для профессионального применения.
Преимущества
- Прочность — диск из стали 65Mn способен быстро резать различные материалы, в т.ч. слабоармированный бетон, без риска деформации.
- Надежная фиксация алмазного слоя — лазерная приварка сегментов обеспечивает диску высокую стойкость к нагрузкам.
- Повышенная производительность — режущий слой состоит из алмазов размером 40-50 мкм, его ширина составляет 10 мм.
- Высокий рабочий ресурс — металлическая связка, в составе которой серебро, кобальт и другие высококачественные компоненты, надежно удерживает алмазные зерна, обеспечивает равномерный износ и своевременное обновление режущего слоя.
- Коррозионная стойкость — корпус покрыт защитным бесцветным лаком.
- Гарантированное качество — диск изготовлен на современном оборудовании с соблюдением строго технологического контроля.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Диск алмазный GROSS 730087, ф230х22,2мм, лазерная приварка турбо-сегментов, сухое резание