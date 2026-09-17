Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72978, 125 мм, Плоская, мелкое зерно #32
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Характеристики
Описание товара Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72978, 125 мм, Плоская, мелкое зерно #32
Твердосплавная зачистная чашка Denzel 72978 диаметром 125 мм, с плоской рабочей частью и мелким зерном P32, используется для проведения шлифовальных работ при помощи углошлифовальной машины (УШМ). Мелкозернистый абразив оптимален для чистовой обработки твердой и мягкой древесины, кирпича, пластика, резины, газобетона. С помощью чашки можно устранить мелкие неровности, остатки старого покрытия, подготовить поверхности к дальнейшей отделке. Режущие частицы из твердого сплава ВК8 не образуют абразивную пыль, что снижает вредное воздействие на здоровье пользователя. Оснастка пригодится при проведении строительных, ремонтных и отделочных работ.
Преимущества
- Высокая режущая способность — твердосплавный абразив позволяет быстро и эффективно решать поставленные задачи.
- Снижение нагрузки на УШМ — использование оснастки с облегченным корпусом позволяет избежать поломки инструмента.
- Надежность — штампованный корпус из стали 45 отличается высокой прочностью.
- Высокий ресурс — абразивные зерна надежно закреплены на основании методом вакуумной пайки, рабочая поверхность не подвержена засаливанию.
- Производительность — в корпусе предусмотрены отверстия для отвода шлама, что обеспечивает эффективное охлаждение и высокую скорость работы.
- Защита от коррозии — на чашку нанесено эмалевое покрытие.
- Простой уход — после окончания работы достаточно очистить оснастку щеткой.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Твердосплавная зачистная чашка Denzel 72978 диаметром 125 мм, с плоской рабочей частью и мелким зерном P32, используется для проведения шлифовальных работ при помощи углошлифовальной машины (УШМ). Мелкозернистый абразив оптимален для чистовой обработки твердой и мягкой древесины, кирпича, пластика, резины, газобетона. С помощью чашки можно устранить мелкие неровности, остатки старого покрытия, подготовить поверхности к дальнейшей отделке. Режущие частицы из твердого сплава ВК8 не образуют абразивную пыль, что снижает вредное воздействие на здоровье пользователя. Оснастка пригодится при проведении строительных, ремонтных и отделочных работ.
Преимущества
- Высокая режущая способность — твердосплавный абразив позволяет быстро и эффективно решать поставленные задачи.
- Снижение нагрузки на УШМ — использование оснастки с облегченным корпусом позволяет избежать поломки инструмента.
- Надежность — штампованный корпус из стали 45 отличается высокой прочностью.
- Высокий ресурс — абразивные зерна надежно закреплены на основании методом вакуумной пайки, рабочая поверхность не подвержена засаливанию.
- Производительность — в корпусе предусмотрены отверстия для отвода шлама, что обеспечивает эффективное охлаждение и высокую скорость работы.
- Защита от коррозии — на чашку нанесено эмалевое покрытие.
- Простой уход — после окончания работы достаточно очистить оснастку щеткой.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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