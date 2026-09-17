Top.Mail.Ru
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72975, 125 мм, Плоская, среднее зерно #16 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72975, 125 мм, Плоская, среднее зерно #16

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72975, 125 мм, Плоская, среднее зерно #16 - фото 1
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72975, 125 мм, Плоская, среднее зерно #16 - фото 2
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72975, 125 мм, Плоская, среднее зерно #16 - фото 3
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72975, 125 мм, Плоская, среднее зерно #16 - фото 4
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72975, 125 мм, Плоская, среднее зерно #16 - фото 5
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72975, 125 мм, Плоская, среднее зерно #16 - фото 6
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72975, 125 мм, Плоская, среднее зерно #16 - фото 7
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72975, 125 мм, Плоская, среднее зерно #16 - фото 8
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72975, 125 мм, Плоская, среднее зерно #16 - фото 9
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72975, 125 мм, Плоская, среднее зерно #16 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, металл, гранит, мрамор, универсальный
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
Чашка зачистная - 1 шт
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72975, 125 мм, Плоская, среднее зерно #16 - фото 1
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72975, 125 мм, Плоская, среднее зерно #16 - фото 2
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72975, 125 мм, Плоская, среднее зерно #16 - фото 3
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72975, 125 мм, Плоская, среднее зерно #16 - фото 4
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72975, 125 мм, Плоская, среднее зерно #16 - фото 5
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72975, 125 мм, Плоская, среднее зерно #16 - фото 6
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72975, 125 мм, Плоская, среднее зерно #16 - фото 7
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72975, 125 мм, Плоская, среднее зерно #16 - фото 8
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72975, 125 мм, Плоская, среднее зерно #16 - фото 9
  • Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72975, 125 мм, Плоская, среднее зерно #16 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746216
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72975, 125 мм, Плоская, среднее зерно #16
760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Материал
твердый сплав карбида вольфрама ВК8
Материал назначения
камень, металл, гранит, мрамор, универсальный
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Чашка зачистная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х3
Вес, г.
270

Описание товара Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72975, 125 мм, Плоская, среднее зерно #16

Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72975, 125 мм, Плоская, среднее зерно #16



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72975, 125 мм, Плоская, среднее зерно #16




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Материал
твердый сплав карбида вольфрама ВК8
Материал назначения
камень, металл, гранит, мрамор, универсальный
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Чашка зачистная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72975, 125 мм, Плоская, среднее зерно #16


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72975, 125 мм, Плоская, среднее зерно #16 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 760 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...