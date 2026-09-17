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Державка для коронок с карбидным напылением Matrix 72860, 33-43-53-63-67-73-83-103 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Державка для коронок с карбидным напылением Matrix 72860, 33-43-53-63-67-73-83-103 мм

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Державка для коронок с карбидным напылением Matrix 72860, 33-43-53-63-67-73-83-103 мм - фото 1
Державка для коронок с карбидным напылением Matrix 72860, 33-43-53-63-67-73-83-103 мм - фото 2
Державка для коронок с карбидным напылением Matrix 72860, 33-43-53-63-67-73-83-103 мм - фото 3
Державка для коронок с карбидным напылением Matrix 72860, 33-43-53-63-67-73-83-103 мм - фото 4
Державка для коронок с карбидным напылением Matrix 72860, 33-43-53-63-67-73-83-103 мм - фото 5
Державка для коронок с карбидным напылением Matrix 72860, 33-43-53-63-67-73-83-103 мм - фото 6
Державка для коронок с карбидным напылением Matrix 72860, 33-43-53-63-67-73-83-103 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
плитка керамическая
Диаметр резьбы (М)
M6
Минимальный диаметр, мм
33
Максимальный диаметр, мм
103
Комплектация
Державка - 1 шт
  • Державка для коронок с карбидным напылением Matrix 72860, 33-43-53-63-67-73-83-103 мм - фото 1
  • Державка для коронок с карбидным напылением Matrix 72860, 33-43-53-63-67-73-83-103 мм - фото 2
  • Державка для коронок с карбидным напылением Matrix 72860, 33-43-53-63-67-73-83-103 мм - фото 3
  • Державка для коронок с карбидным напылением Matrix 72860, 33-43-53-63-67-73-83-103 мм - фото 4
  • Державка для коронок с карбидным напылением Matrix 72860, 33-43-53-63-67-73-83-103 мм - фото 5
  • Державка для коронок с карбидным напылением Matrix 72860, 33-43-53-63-67-73-83-103 мм - фото 6
  • Державка для коронок с карбидным напылением Matrix 72860, 33-43-53-63-67-73-83-103 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746208
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Державка для коронок с карбидным напылением Matrix 72860, 33-43-53-63-67-73-83-103 мм
320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
алюминий AGC12
Материал назначения
плитка керамическая
Диаметр резьбы (М)
M6
Минимальный диаметр, мм
33
Максимальный диаметр, мм
103
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Державка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х4
Вес, г.
170

Описание товара Державка для коронок с карбидным напылением Matrix 72860, 33-43-53-63-67-73-83-103 мм

Державка Matrix 72860 используется для надежной фиксации кольцевых коронок диаметром 33-43-53-63-67-73-83-103 мм и рассчитана на скорость вращения до 1500 об/мин. Универсальное приспособление пригодится на строительной площадке и в быту.

Преимущества

  • Высокий ресурс — корпус изготовлен из легкого, но прочного алюминия AGC12 и покрыт эмалью для защиты от коррозии.
  • Быстрое переключение между задачами — державка удобна для выполнения работ, требующих частой замены оснастки.
  • Дополнительные возможности — кроме кольцевых коронок, на державку можно установить центрирующее сверло Matrix 72862 с помощью болта М6 х 10.
  • Удобная эксплуатация — на корпус нанесена маркировка с обозначением размером коронок, совместимых с державкой.



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Отзывы о товаре Державка для коронок с карбидным напылением Matrix 72860, 33-43-53-63-67-73-83-103 мм




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
алюминий AGC12
Материал назначения
плитка керамическая
Диаметр резьбы (М)
M6
Минимальный диаметр, мм
33
Максимальный диаметр, мм
103
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Державка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Державка Matrix 72860 используется для надежной фиксации кольцевых коронок диаметром 33-43-53-63-67-73-83-103 мм и рассчитана на скорость вращения до 1500 об/мин. Универсальное приспособление пригодится на строительной площадке и в быту.

Преимущества

  • Высокий ресурс — корпус изготовлен из легкого, но прочного алюминия AGC12 и покрыт эмалью для защиты от коррозии.
  • Быстрое переключение между задачами — державка удобна для выполнения работ, требующих частой замены оснастки.
  • Дополнительные возможности — кроме кольцевых коронок, на державку можно установить центрирующее сверло Matrix 72862 с помощью болта М6 х 10.
  • Удобная эксплуатация — на корпус нанесена маркировка с обозначением размером коронок, совместимых с державкой.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Державка для коронок с карбидным напылением Matrix 72860, 33-43-53-63-67-73-83-103 мм - стоимость товара 320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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