Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72848, 53 мм
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Характеристики
Описание товара Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72848, 53 мм
Кольцевая коронка с карбидным напылением Matrix 72848 диаметром 53 мм — сменный режущий элемент для дрелей и перфораторов. Предназначена для сверления отверстий в керамической плитке, ячеистом бетоне, пенобетоне, газосиликате, кирпиче. Пригодится для монтажа проводки в доме. Используется совместно с державкой Matrix 72860 и центрирующим сверлом Matrix 72862 (не входят в комплект поставки).
Преимущества
- Рабочая часть из сплава карбида вольфрама ВК6 отличается высокой прочностью.
- Корпус коронки покрыт эмалью для защиты от коррозии.
- Работа в безударном режиме и с использованием водяного охлаждения обеспечивает высокое качество реза.
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Кольцевая коронка с карбидным напылением Matrix 72848 диаметром 53 мм — сменный режущий элемент для дрелей и перфораторов. Предназначена для сверления отверстий в керамической плитке, ячеистом бетоне, пенобетоне, газосиликате, кирпиче. Пригодится для монтажа проводки в доме. Используется совместно с державкой Matrix 72860 и центрирующим сверлом Matrix 72862 (не входят в комплект поставки).
Преимущества
- Рабочая часть из сплава карбида вольфрама ВК6 отличается высокой прочностью.
- Корпус коронки покрыт эмалью для защиты от коррозии.
- Работа в безударном режиме и с использованием водяного охлаждения обеспечивает высокое качество реза.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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