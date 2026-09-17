Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке
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Характеристики
Описание товара Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке
Набор коронок Matrix 72842 диаметром 33-53-67-73-83 мм, с 6-гранным хвостовиком и напильником, в пластиковом боксе, предназначен для сверления керамической плитки, кирпича, ячеистого бетона и пенобетона, газосиликата, гипсокартона. Оснастки устанавливаются на дрели и шуруповерты. Центрирующее сверло не допускает смещения коронок, обеспечивая точность работы. Рекомендуется использовать водяное охлаждение и работать в безударном режиме для продления срока службы коронок.
Преимущества
- Прочность и долговечность — рабочие части коронок и напильника, а также твердосплавная пластина сверла имеют напыление из карбида вольфрама ВК6.
- Быстрая подготовка к работе — в комплект входит универсальная державка для установки коронок.
- Легкий поиск нужной оснастки — в набор входят коронки диаметром 33, 53, 67, 73, 83 мм с четкой маркировкой размера на корпусе.
- Надежная фиксация — центрирующее сверло с 6-гранным хвостовиком не проворачивается в патроне.
- Дополнительные возможности — напильник позволяет расширить спектр выполняемых работ.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом боксе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Набор коронок Matrix 72842 диаметром 33-53-67-73-83 мм, с 6-гранным хвостовиком и напильником, в пластиковом боксе, предназначен для сверления керамической плитки, кирпича, ячеистого бетона и пенобетона, газосиликата, гипсокартона. Оснастки устанавливаются на дрели и шуруповерты. Центрирующее сверло не допускает смещения коронок, обеспечивая точность работы. Рекомендуется использовать водяное охлаждение и работать в безударном режиме для продления срока службы коронок.
Преимущества
- Прочность и долговечность — рабочие части коронок и напильника, а также твердосплавная пластина сверла имеют напыление из карбида вольфрама ВК6.
- Быстрая подготовка к работе — в комплект входит универсальная державка для установки коронок.
- Легкий поиск нужной оснастки — в набор входят коронки диаметром 33, 53, 67, 73, 83 мм с четкой маркировкой размера на корпусе.
- Надежная фиксация — центрирующее сверло с 6-гранным хвостовиком не проворачивается в патроне.
- Дополнительные возможности — напильник позволяет расширить спектр выполняемых работ.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом боксе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Набор коронок по керамической плитке Matrix 72842, 33-53-67-73-83 мм, напильник, 6-гр. хвостовик, ке