Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72841, 33-67-73 мм, 6-гр.хвостови
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Характеристики
Описание товара Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72841, 33-67-73 мм, 6-гр.хвостови
Набор коронок по керамической плитке Matrix 72841 с 6-гранным хвостовиком, 33-67-73 мм, позволяет осуществить сверление отверстий с помощью дрелей и шуруповертов. Он эффективно справляется с керамической плиткой, кирпичом, газосиликатом, гипсокартоном, ячеистым бетоном и пенобетоном. Набор станет незаменимым помощником для частных мастеров. Рекомендуется использовать водяное охлаждение и работать в безударном режиме для предотвращения поломки коронок.1)Универсальный - применяется для сверления отверстий в керамической плитке, пенобетоне, газосиликате, кирпиче, гипсокартоне.2)Быстрая смена коронки - благодаря универсальной державке и специальной формы хвостовика коронки смена коронок проходит за несколько секунд3)Выгодная цена - в наборе только самые ходовые размеры коронок d 33, 67, и 73 мм.4)Высокий ресурс - рабочая часть коронок и пластина центрирующего сверла выполнена из износостойкого сплава карбида вольфрама (ВК6)5)Высокая точность - благодаря центровочному сверлу сверление производится максимально точно 6)Защита от коррозии -корпус коронок и державки покрыт эмалью для защиты от коррозии.
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