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Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72841, 33-67-73 мм, 6-гр.хвостови купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72841, 33-67-73 мм, 6-гр.хвостови

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Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72841, 33-67-73 мм, 6-гр.хвостови - фото 1
Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72841, 33-67-73 мм, 6-гр.хвостови - фото 2
Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72841, 33-67-73 мм, 6-гр.хвостови - фото 3
Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72841, 33-67-73 мм, 6-гр.хвостови - фото 4
Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72841, 33-67-73 мм, 6-гр.хвостови - фото 5
Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72841, 33-67-73 мм, 6-гр.хвостови - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
кирпич, газобетон
Минимальный диаметр, мм
33
Максимальный диаметр, мм
73
Комплектация
Центровочное сверло - 1 штДержавка - 1 штПрижимной винт - 1 штКольцевая коронка D33, D67, D73 - 3 шт
  • Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72841, 33-67-73 мм, 6-гр.хвостови - фото 1
  • Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72841, 33-67-73 мм, 6-гр.хвостови - фото 2
  • Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72841, 33-67-73 мм, 6-гр.хвостови - фото 3
  • Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72841, 33-67-73 мм, 6-гр.хвостови - фото 4
  • Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72841, 33-67-73 мм, 6-гр.хвостови - фото 5
  • Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72841, 33-67-73 мм, 6-гр.хвостови - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746199
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72841, 33-67-73 мм, 6-гр.хвостови
980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал
карбид вольфрама (ВК6)
Материал назначения
кирпич, газобетон
Минимальный диаметр, мм
33
Максимальный диаметр, мм
73
Количество предметов в комплекте
6
Комплектация
Центровочное сверло - 1 штДержавка - 1 штПрижимной винт - 1 штКольцевая коронка D33, D67, D73 - 3 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х10
Вес, г.
600

Описание товара Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72841, 33-67-73 мм, 6-гр.хвостови

Набор коронок по керамической плитке Matrix 72841 с 6-гранным хвостовиком, 33-67-73 мм, позволяет осуществить сверление отверстий с помощью дрелей и шуруповертов. Он эффективно справляется с керамической плиткой, кирпичом, газосиликатом, гипсокартоном, ячеистым бетоном и пенобетоном. Набор станет незаменимым помощником для частных мастеров. Рекомендуется использовать водяное охлаждение и работать в безударном режиме для предотвращения поломки коронок.1)Универсальный - применяется для сверления отверстий в керамической плитке, пенобетоне, газосиликате, кирпиче, гипсокартоне.2)Быстрая смена коронки - благодаря универсальной державке и специальной формы хвостовика коронки смена коронок проходит за несколько секунд3)Выгодная цена - в наборе только самые ходовые размеры коронок d 33, 67, и 73 мм.4)Высокий ресурс - рабочая часть коронок и пластина центрирующего сверла выполнена из износостойкого сплава карбида вольфрама (ВК6)5)Высокая точность - благодаря центровочному сверлу сверление производится максимально точно 6)Защита от коррозии -корпус коронок и державки покрыт эмалью для защиты от коррозии.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72841, 33-67-73 мм, 6-гр.хвостови




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал
карбид вольфрама (ВК6)
Материал назначения
кирпич, газобетон
Минимальный диаметр, мм
33
Максимальный диаметр, мм
73
Количество предметов в комплекте
6
Комплектация
Центровочное сверло - 1 штДержавка - 1 штПрижимной винт - 1 штКольцевая коронка D33, D67, D73 - 3 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Набор коронок по керамической плитке Matrix 72841 с 6-гранным хвостовиком, 33-67-73 мм, позволяет осуществить сверление отверстий с помощью дрелей и шуруповертов. Он эффективно справляется с керамической плиткой, кирпичом, газосиликатом, гипсокартоном, ячеистым бетоном и пенобетоном. Набор станет незаменимым помощником для частных мастеров. Рекомендуется использовать водяное охлаждение и работать в безударном режиме для предотвращения поломки коронок.1)Универсальный - применяется для сверления отверстий в керамической плитке, пенобетоне, газосиликате, кирпиче, гипсокартоне.2)Быстрая смена коронки - благодаря универсальной державке и специальной формы хвостовика коронки смена коронок проходит за несколько секунд3)Выгодная цена - в наборе только самые ходовые размеры коронок d 33, 67, и 73 мм.4)Высокий ресурс - рабочая часть коронок и пластина центрирующего сверла выполнена из износостойкого сплава карбида вольфрама (ВК6)5)Высокая точность - благодаря центровочному сверлу сверление производится максимально точно 6)Защита от коррозии -корпус коронок и державки покрыт эмалью для защиты от коррозии.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72841, 33-67-73 мм, 6-гр.хвостови - стоимость товара 980 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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