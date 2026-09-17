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Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72839, 12 мм, 6-гр хвостовик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72839, 12 мм, 6-гр хвостовик

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Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72839, 12 мм, 6-гр хвостовик - фото 1
Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72839, 12 мм, 6-гр хвостовик - фото 2
Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72839, 12 мм, 6-гр хвостовик - фото 3
Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72839, 12 мм, 6-гр хвостовик - фото 4
Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72839, 12 мм, 6-гр хвостовик - фото 5
Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72839, 12 мм, 6-гр хвостовик - фото 6
Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72839, 12 мм, 6-гр хвостовик - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Керамика, Стекло, Керамогранит
Диаметр, мм
12
Длина, мм
99
Комплектация
Сверло - 1 шт
  • Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72839, 12 мм, 6-гр хвостовик - фото 1
  • Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72839, 12 мм, 6-гр хвостовик - фото 2
  • Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72839, 12 мм, 6-гр хвостовик - фото 3
  • Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72839, 12 мм, 6-гр хвостовик - фото 4
  • Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72839, 12 мм, 6-гр хвостовик - фото 5
  • Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72839, 12 мм, 6-гр хвостовик - фото 6
  • Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72839, 12 мм, 6-гр хвостовик - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746197
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72839, 12 мм, 6-гр хвостовик
330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Керамика, Стекло, Керамогранит
Диаметр, мм
12
Длина, мм
99
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х2
Вес, г.
90

Описание товара Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72839, 12 мм, 6-гр хвостовик

Сверло Matrix 72839 диаметром 12 мм, с шестигранным хвостовиком, используется для сверления керамической плитки, стекла и других материалов с помощью дрели или шуруповерта. Выдерживает высокие нагрузки и подходит для интенсивного использования.

Важно! Для увеличения ресурса сверла сверление производится в безударном режиме с применением водяного охлаждения. Рекомендуемая частота оборотов составляет 550-1000 об/мин.

Преимущества

  • Универсальность — одно сверло позволяет получать отверстия в керамической (кафельной) плитке, стекле, мраморе и фарфоре.
  • Высокий ресурс — режущая пластина изготовлена из износостойкого сплава ВК6.
  • Эффективная работа — крестовая пластина со специальным профилем обеспечивает быстрое засверливание и позволяет получать точные отверстия.
  • Быстрая подготовка к работе — установка сверла в быстрозажимной патрон занимает несколько секунд.
  • Надежная фиксация — шестигранный хвостовик с прорезью (Е6) не прокручивается в патроне.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72839, 12 мм, 6-гр хвостовик




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Керамика, Стекло, Керамогранит
Диаметр, мм
12
Длина, мм
99
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Сверло Matrix 72839 диаметром 12 мм, с шестигранным хвостовиком, используется для сверления керамической плитки, стекла и других материалов с помощью дрели или шуруповерта. Выдерживает высокие нагрузки и подходит для интенсивного использования.

Важно! Для увеличения ресурса сверла сверление производится в безударном режиме с применением водяного охлаждения. Рекомендуемая частота оборотов составляет 550-1000 об/мин.

Преимущества

  • Универсальность — одно сверло позволяет получать отверстия в керамической (кафельной) плитке, стекле, мраморе и фарфоре.
  • Высокий ресурс — режущая пластина изготовлена из износостойкого сплава ВК6.
  • Эффективная работа — крестовая пластина со специальным профилем обеспечивает быстрое засверливание и позволяет получать точные отверстия.
  • Быстрая подготовка к работе — установка сверла в быстрозажимной патрон занимает несколько секунд.
  • Надежная фиксация — шестигранный хвостовик с прорезью (Е6) не прокручивается в патроне.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72839, 12 мм, 6-гр хвостовик - по цене 330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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