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Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72833, 4 - 13 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72833, 4 - 13 мм

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Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72833, 4 - 13 мм - фото 1
Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72833, 4 - 13 мм - фото 2
Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72833, 4 - 13 мм - фото 3
Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72833, 4 - 13 мм - фото 4
Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72833, 4 - 13 мм - фото 5
Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72833, 4 - 13 мм - фото 6
Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72833, 4 - 13 мм - фото 7
Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72833, 4 - 13 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
гранит, мрамор, плитка керамическая, стекло, керамогранит
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
13
Длина, мм
105
Ширина, мм
105
Комплектация
Кондуктор - 1 шт
  • Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72833, 4 - 13 мм - фото 1
  • Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72833, 4 - 13 мм - фото 2
  • Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72833, 4 - 13 мм - фото 3
  • Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72833, 4 - 13 мм - фото 4
  • Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72833, 4 - 13 мм - фото 5
  • Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72833, 4 - 13 мм - фото 6
  • Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72833, 4 - 13 мм - фото 7
  • Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72833, 4 - 13 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746192
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72833, 4 - 13 мм
540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
ABS-пластик
Материал назначения
гранит, мрамор, плитка керамическая, стекло, керамогранит
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
13
Длина, мм
105
Ширина, мм
105
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Кондуктор - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х15х5
Вес, г.
130

Описание товара Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72833, 4 - 13 мм

Кондуктор Matrix 72833 позволяет точно позиционировать алмазные сверла и коронки размером 4-13 мм. Отверстия, соответствующие диаметрам сверл, облегчают установку оснастки в нужное положение. Кондуктор препятствует сдвигу сверла (коронки) и облегчает засверливание. Изделие используется для работ по керамической плитке, граниту, керамограниту, стеклу и мрамору.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — корпус изготовлен из легкого и прочного ABS-пластика.
  • Надежная фиксация на поверхности — кондуктор снабжен вакуумной присоской.
  • Возможность работы с водяным охлаждением — к штуцеру на корпусе можно подвести патрубок подачи воды.
  • Быстрое позиционирование оснастки — около каждого отверстия имеется обозначение диаметра.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72833, 4 - 13 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
ABS-пластик
Материал назначения
гранит, мрамор, плитка керамическая, стекло, керамогранит
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
13
Длина, мм
105
Ширина, мм
105
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Кондуктор - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Кондуктор Matrix 72833 позволяет точно позиционировать алмазные сверла и коронки размером 4-13 мм. Отверстия, соответствующие диаметрам сверл, облегчают установку оснастки в нужное положение. Кондуктор препятствует сдвигу сверла (коронки) и облегчает засверливание. Изделие используется для работ по керамической плитке, граниту, керамограниту, стеклу и мрамору.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — корпус изготовлен из легкого и прочного ABS-пластика.
  • Надежная фиксация на поверхности — кондуктор снабжен вакуумной присоской.
  • Возможность работы с водяным охлаждением — к штуцеру на корпусе можно подвести патрубок подачи воды.
  • Быстрое позиционирование оснастки — около каждого отверстия имеется обозначение диаметра.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72833, 4 - 13 мм - стоимость товара 540 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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