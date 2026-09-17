Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72833, 4 - 13 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
гранит, мрамор, плитка керамическая, стекло, керамогранит
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
13
Длина, мм
105
Ширина, мм
105
Комплектация
Кондуктор - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб.
В наличии
Код товара: 746192
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
540 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
ABS-пластик
Материал назначения
гранит, мрамор, плитка керамическая, стекло, керамогранит
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
13
Длина, мм
105
Ширина, мм
105
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Кондуктор - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х15х5
Вес, г.
130
Описание товара Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72833, 4 - 13 мм
Кондуктор Matrix 72833 позволяет точно позиционировать алмазные сверла и коронки размером 4-13 мм. Отверстия, соответствующие диаметрам сверл, облегчают установку оснастки в нужное положение. Кондуктор препятствует сдвигу сверла (коронки) и облегчает засверливание. Изделие используется для работ по керамической плитке, граниту, керамограниту, стеклу и мрамору.
Преимущества
- Надежность и долговечность — корпус изготовлен из легкого и прочного ABS-пластика.
- Надежная фиксация на поверхности — кондуктор снабжен вакуумной присоской.
- Возможность работы с водяным охлаждением — к штуцеру на корпусе можно подвести патрубок подачи воды.
- Быстрое позиционирование оснастки — около каждого отверстия имеется обозначение диаметра.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
ABS-пластик
Материал назначения
гранит, мрамор, плитка керамическая, стекло, керамогранит
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
13
Длина, мм
105
Ширина, мм
105
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Кондуктор - 1 шт
Страна производитель
Китай
Кондуктор Matrix 72833 позволяет точно позиционировать алмазные сверла и коронки размером 4-13 мм. Отверстия, соответствующие диаметрам сверл, облегчают установку оснастки в нужное положение. Кондуктор препятствует сдвигу сверла (коронки) и облегчает засверливание. Изделие используется для работ по керамической плитке, граниту, керамограниту, стеклу и мрамору.
Преимущества
- Надежность и долговечность — корпус изготовлен из легкого и прочного ABS-пластика.
- Надежная фиксация на поверхности — кондуктор снабжен вакуумной присоской.
- Возможность работы с водяным охлаждением — к штуцеру на корпусе можно подвести патрубок подачи воды.
- Быстрое позиционирование оснастки — около каждого отверстия имеется обозначение диаметра.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72833, 4 - 13 мм - стоимость товара 540 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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