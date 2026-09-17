Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72830, 14 - 82 мм
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Характеристики
Описание товара Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72830, 14 - 82 мм
Кондуктор Matrix 72830 имеет 4 подшипника, позволяющих максимально точно позиционировать алмазные сверла и коронки размером 14-82 мм. Препятствует сдвигу оснастки и облегчает засверливание. Простой механизм фиксации позволяет за несколько секунд установить оснастку в нужное положение, экономя время мастера. Изделие используется для работ по керамической плитке, граниту, керамограниту, стеклу и мрамору.
Преимущества
- Надежность и долговечность — корпус изготовлен из легкого и прочного ABS-пластика.
- Быстрая и надежная фиксация на поверхности — кондуктор снабжен вакуумной присоской.
- Возможность работы с водяным охлаждением — к штуцеру на корпусе можно подвести патрубок подачи воды.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Кондуктор Matrix 72830 имеет 4 подшипника, позволяющих максимально точно позиционировать алмазные сверла и коронки размером 14-82 мм. Препятствует сдвигу оснастки и облегчает засверливание. Простой механизм фиксации позволяет за несколько секунд установить оснастку в нужное положение, экономя время мастера. Изделие используется для работ по керамической плитке, граниту, керамограниту, стеклу и мрамору.
Преимущества
- Надежность и долговечность — корпус изготовлен из легкого и прочного ABS-пластика.
- Быстрая и надежная фиксация на поверхности — кондуктор снабжен вакуумной присоской.
- Возможность работы с водяным охлаждением — к штуцеру на корпусе можно подвести патрубок подачи воды.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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