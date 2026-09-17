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Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72830, 14 - 82 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72830, 14 - 82 мм

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Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72830, 14 - 82 мм - фото 1
Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72830, 14 - 82 мм - фото 2
Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72830, 14 - 82 мм - фото 3
Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72830, 14 - 82 мм - фото 4
Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72830, 14 - 82 мм - фото 5
Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72830, 14 - 82 мм - фото 6
Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72830, 14 - 82 мм - фото 7
Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72830, 14 - 82 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Керамика
Диаметр, мм
6
Посадочный диаметр, мм
6
Минимальный диаметр, мм
14
Максимальный диаметр, мм
82
Длина, мм
205
Ширина, мм
141
  • Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72830, 14 - 82 мм - фото 1
  • Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72830, 14 - 82 мм - фото 2
  • Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72830, 14 - 82 мм - фото 3
  • Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72830, 14 - 82 мм - фото 4
  • Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72830, 14 - 82 мм - фото 5
  • Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72830, 14 - 82 мм - фото 6
  • Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72830, 14 - 82 мм - фото 7
  • Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72830, 14 - 82 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746191
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72830, 14 - 82 мм
1 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
ABS-пластик
Материал назначения
Керамика
Диаметр, мм
6
Посадочный диаметр, мм
6
Минимальный диаметр, мм
14
Максимальный диаметр, мм
82
Длина, мм
205
Ширина, мм
141
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Кондуктор - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х20х7
Вес, г.
400

Описание товара Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72830, 14 - 82 мм

Кондуктор Matrix 72830 имеет 4 подшипника, позволяющих максимально точно позиционировать алмазные сверла и коронки размером 14-82 мм. Препятствует сдвигу оснастки и облегчает засверливание. Простой механизм фиксации позволяет за несколько секунд установить оснастку в нужное положение, экономя время мастера. Изделие используется для работ по керамической плитке, граниту, керамограниту, стеклу и мрамору.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — корпус изготовлен из легкого и прочного ABS-пластика.
  • Быстрая и надежная фиксация на поверхности — кондуктор снабжен вакуумной присоской.
  • Возможность работы с водяным охлаждением — к штуцеру на корпусе можно подвести патрубок подачи воды.



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Отзывы о товаре Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72830, 14 - 82 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
ABS-пластик
Материал назначения
Керамика
Диаметр, мм
6
Посадочный диаметр, мм
6
Минимальный диаметр, мм
14
Максимальный диаметр, мм
82
Длина, мм
205
Ширина, мм
141
Количество предметов в комплекте
1
Развернуть
Комплектация
Кондуктор - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Кондуктор Matrix 72830 имеет 4 подшипника, позволяющих максимально точно позиционировать алмазные сверла и коронки размером 14-82 мм. Препятствует сдвигу оснастки и облегчает засверливание. Простой механизм фиксации позволяет за несколько секунд установить оснастку в нужное положение, экономя время мастера. Изделие используется для работ по керамической плитке, граниту, керамограниту, стеклу и мрамору.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — корпус изготовлен из легкого и прочного ABS-пластика.
  • Быстрая и надежная фиксация на поверхности — кондуктор снабжен вакуумной присоской.
  • Возможность работы с водяным охлаждением — к штуцеру на корпусе можно подвести патрубок подачи воды.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кондуктор для алмазных сверл Matrix 72830, 14 - 82 мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1260 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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