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Сверло-фреза Matrix 72826, 6 мм, универсальное, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло-фреза Matrix 72826, 6 мм, универсальное, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик

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Сверло-фреза Matrix 72826, 6 мм, универсальное, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 1
Сверло-фреза Matrix 72826, 6 мм, универсальное, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 2
Сверло-фреза Matrix 72826, 6 мм, универсальное, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 3
Сверло-фреза Matrix 72826, 6 мм, универсальное, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
керамогранит
Диаметр, мм
6
Максимальный диаметр, мм
6
Комплектация
Сверло - 1 шт
  • Сверло-фреза Matrix 72826, 6 мм, универсальное, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 1
  • Сверло-фреза Matrix 72826, 6 мм, универсальное, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 2
  • Сверло-фреза Matrix 72826, 6 мм, универсальное, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 3
  • Сверло-фреза Matrix 72826, 6 мм, универсальное, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746189
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сверло-фреза Matrix 72826, 6 мм, универсальное, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
керамогранит
Диаметр, мм
6
Максимальный диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х5х1
Вес, г.
5

Описание товара Сверло-фреза Matrix 72826, 6 мм, универсальное, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик

Универсальное сверло-фреза Matrix 72826 диаметром 6 мм, с нитридтитановым покрытием и цилиндрическим хвостовиком, — многофункциональный режущий инструмент, позволяющий сверлить и фрезеровать листовые материалы без смены оснастки. Оптимально для работы с металлом, древесиной любых пород, фанерой, пластмассой и другими материалами.

Преимущества

  • Оснастка из инструментальной стали марки Р4М4Х2 с легирующими элементами отличается прочностью и долговечностью.
  • Нитридтитановое покрытие защищает сверло-фрезу от коррозии и повышает его устойчивость к перегреву.
  • Сверло поставляется в блистерной упаковке с подвесом, удобной для размещения на стенде.



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Отзывы о товаре Сверло-фреза Matrix 72826, 6 мм, универсальное, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
керамогранит
Диаметр, мм
6
Максимальный диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Универсальное сверло-фреза Matrix 72826 диаметром 6 мм, с нитридтитановым покрытием и цилиндрическим хвостовиком, — многофункциональный режущий инструмент, позволяющий сверлить и фрезеровать листовые материалы без смены оснастки. Оптимально для работы с металлом, древесиной любых пород, фанерой, пластмассой и другими материалами.

Преимущества

  • Оснастка из инструментальной стали марки Р4М4Х2 с легирующими элементами отличается прочностью и долговечностью.
  • Нитридтитановое покрытие защищает сверло-фрезу от коррозии и повышает его устойчивость к перегреву.
  • Сверло поставляется в блистерной упаковке с подвесом, удобной для размещения на стенде.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло-фреза Matrix 72826, 6 мм, универсальное, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - этот товар вы можете купить по цене 260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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