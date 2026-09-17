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Набор сверл по керамической плитке Matrix 72825, 5 - 6 - 8мм, шестигранный хвостовик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор сверл по керамической плитке Matrix 72825, 5 - 6 - 8мм, шестигранный хвостовик

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Набор сверл по керамической плитке Matrix 72825, 5 - 6 - 8мм, шестигранный хвостовик - фото 1
Набор сверл по керамической плитке Matrix 72825, 5 - 6 - 8мм, шестигранный хвостовик - фото 2
Набор сверл по керамической плитке Matrix 72825, 5 - 6 - 8мм, шестигранный хвостовик - фото 3
Набор сверл по керамической плитке Matrix 72825, 5 - 6 - 8мм, шестигранный хвостовик - фото 4
Набор сверл по керамической плитке Matrix 72825, 5 - 6 - 8мм, шестигранный хвостовик - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Керамика, Стекло, Керамогранит
Минимальный диаметр, мм
5
Максимальный диаметр, мм
8
Комплектация
Набор сверл по керамической плитке, 5, 6, 8 мм - 3 шт
  • Набор сверл по керамической плитке Matrix 72825, 5 - 6 - 8мм, шестигранный хвостовик - фото 1
  • Набор сверл по керамической плитке Matrix 72825, 5 - 6 - 8мм, шестигранный хвостовик - фото 2
  • Набор сверл по керамической плитке Matrix 72825, 5 - 6 - 8мм, шестигранный хвостовик - фото 3
  • Набор сверл по керамической плитке Matrix 72825, 5 - 6 - 8мм, шестигранный хвостовик - фото 4
  • Набор сверл по керамической плитке Matrix 72825, 5 - 6 - 8мм, шестигранный хвостовик - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746188
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор сверл по керамической плитке Matrix 72825, 5 - 6 - 8мм, шестигранный хвостовик
550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Керамика, Стекло, Керамогранит
Минимальный диаметр, мм
5
Максимальный диаметр, мм
8
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Набор сверл по керамической плитке, 5, 6, 8 мм - 3 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х2
Вес, г.
50

Описание товара Набор сверл по керамической плитке Matrix 72825, 5 - 6 - 8мм, шестигранный хвостовик

Набор Matrix 72825 включает сверла с шестигранным хвостовиком для сверления отверстий диаметром 5-6-8 мм в керамической плитке и стекле. Пикообразные режущие части обеспечивают быстрое засверливание. Сверла оптимальны для бытовых работ. Рекомендуется использовать их с дрелями или шуруповертами в безударном режиме на рабочих оборотах 550-1000 об/мин.

Преимущества

  • Режущие пластины из сплава YG6X облегчают засверливание и долго сохраняют рабочие свойства.
  • Использование водяного охлаждения позволяет значительно увеличить ресурс сверл.
  • Коррозионностойкое покрытие защищает оснастку от разрушения под воздействием влаги.
  • Шестигранные хвостовики не прокручиваются в патроне инструмента.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор сверл по керамической плитке Matrix 72825, 5 - 6 - 8мм, шестигранный хвостовик




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Керамика, Стекло, Керамогранит
Минимальный диаметр, мм
5
Максимальный диаметр, мм
8
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Набор сверл по керамической плитке, 5, 6, 8 мм - 3 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор Matrix 72825 включает сверла с шестигранным хвостовиком для сверления отверстий диаметром 5-6-8 мм в керамической плитке и стекле. Пикообразные режущие части обеспечивают быстрое засверливание. Сверла оптимальны для бытовых работ. Рекомендуется использовать их с дрелями или шуруповертами в безударном режиме на рабочих оборотах 550-1000 об/мин.

Преимущества

  • Режущие пластины из сплава YG6X облегчают засверливание и долго сохраняют рабочие свойства.
  • Использование водяного охлаждения позволяет значительно увеличить ресурс сверл.
  • Коррозионностойкое покрытие защищает оснастку от разрушения под воздействием влаги.
  • Шестигранные хвостовики не прокручиваются в патроне инструмента.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор сверл по керамической плитке Matrix 72825, 5 - 6 - 8мм, шестигранный хвостовик - купить по цене 550 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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