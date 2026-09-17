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Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72822, 12 мм, цилиндрический хвостовик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72822, 12 мм, цилиндрический хвостовик

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Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72822, 12 мм, цилиндрический хвостовик - фото 1
Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72822, 12 мм, цилиндрический хвостовик - фото 2
Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72822, 12 мм, цилиндрический хвостовик - фото 3
Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72822, 12 мм, цилиндрический хвостовик - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Керамика, Стекло, Керамогранит
Диаметр, мм
12
Длина, мм
100
Комплектация
Сверло - 1 шт
  • Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72822, 12 мм, цилиндрический хвостовик - фото 1
  • Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72822, 12 мм, цилиндрический хвостовик - фото 2
  • Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72822, 12 мм, цилиндрический хвостовик - фото 3
  • Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72822, 12 мм, цилиндрический хвостовик - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746187
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72822, 12 мм, цилиндрический хвостовик
290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Керамика, Стекло, Керамогранит
Диаметр, мм
12
Длина, мм
100
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х2
Вес, г.
50

Описание товара Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72822, 12 мм, цилиндрический хвостовик

Сверло Matrix 72822 с цилиндрическим хвостовиком пригодится для получения отверстий диаметром 12 мм в керамической плитке и стекле. Пикообразная режущая часть обеспечивает быстрое засверливание. Сверло оптимально для бытовых работ. Рекомендуется использовать его с дрелью или шуруповертом в безударном режиме на рабочих оборотах 550-1000 об/мин.

Преимущества

  • Режущая пластина из сплава YG6X облегчает засверливание и долго сохраняет рабочие свойства.
  • Использование водяного охлаждения позволяет значительно увеличить ресурс сверла.
  • Коррозионностойкое покрытие защищает оснастку от разрушения под воздействием влаги.



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Отзывы о товаре Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72822, 12 мм, цилиндрический хвостовик




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
Керамика, Стекло, Керамогранит
Диаметр, мм
12
Длина, мм
100
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Сверло Matrix 72822 с цилиндрическим хвостовиком пригодится для получения отверстий диаметром 12 мм в керамической плитке и стекле. Пикообразная режущая часть обеспечивает быстрое засверливание. Сверло оптимально для бытовых работ. Рекомендуется использовать его с дрелью или шуруповертом в безударном режиме на рабочих оборотах 550-1000 об/мин.

Преимущества

  • Режущая пластина из сплава YG6X облегчает засверливание и долго сохраняет рабочие свойства.
  • Использование водяного охлаждения позволяет значительно увеличить ресурс сверла.
  • Коррозионностойкое покрытие защищает оснастку от разрушения под воздействием влаги.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по керамической плитке и стеклу Matrix 72822, 12 мм, цилиндрический хвостовик - купить по цене 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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