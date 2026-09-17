Сверло по керамической плитке DENZEL 728113, 12 мм, крестовая пластина, 6-гр. хвостовик
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Характеристики
Описание товара Сверло по керамической плитке DENZEL 728113, 12 мм, крестовая пластина, 6-гр. хвостовик
Сверло Denzel 728113 диаметром 12 мм, с крестовой пластиной и шестигранным хвостовиком, используется для сверления керамической плитки, стекла и других материалов с помощью дрели или шуруповерта. Четырехкромочная режущая пластина обеспечивает высокую скорость засверливания. Оснастка выдерживает высокие нагрузки и подходит для интенсивного профессионального использования.
Важно! Для увеличения ресурса сверла сверление производится в безударном режиме с применением водяного охлаждения. Рекомендуемая частота оборотов составляет 550-1000 об/мин.
Преимущества
- Универсальность — одно сверло позволяет получать отверстия в керамической (кафельной) плитке, стекле, мраморе и фарфоре.
- Высокий ресурс — режущая пластина изготовлена из износостойкого сплава ВК6.
- Точность выполняемых работ — крестовая пластина с алмазной заточкой обеспечивает быстрое засверливание без отклонения сверла от заданной оси.
- Быстрая подготовка к работе — установка сверла в быстрозажимной патрон занимает несколько секунд.
- Надежная фиксация — шестигранный хвостовик с прорезью (Е6) не прокручивается в патроне.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Сверло Denzel 728113 диаметром 12 мм, с крестовой пластиной и шестигранным хвостовиком, используется для сверления керамической плитки, стекла и других материалов с помощью дрели или шуруповерта. Четырехкромочная режущая пластина обеспечивает высокую скорость засверливания. Оснастка выдерживает высокие нагрузки и подходит для интенсивного профессионального использования.
Важно! Для увеличения ресурса сверла сверление производится в безударном режиме с применением водяного охлаждения. Рекомендуемая частота оборотов составляет 550-1000 об/мин.
Преимущества
- Универсальность — одно сверло позволяет получать отверстия в керамической (кафельной) плитке, стекле, мраморе и фарфоре.
- Высокий ресурс — режущая пластина изготовлена из износостойкого сплава ВК6.
- Точность выполняемых работ — крестовая пластина с алмазной заточкой обеспечивает быстрое засверливание без отклонения сверла от заданной оси.
- Быстрая подготовка к работе — установка сверла в быстрозажимной патрон занимает несколько секунд.
- Надежная фиксация — шестигранный хвостовик с прорезью (Е6) не прокручивается в патроне.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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