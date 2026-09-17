Сверло по керамической плитке DENZEL 728073, 8 мм, крестовая пластина, 6-гр. хвостовик
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сверло по керамической плитке DENZEL 728073, 8 мм, крестовая пластина, 6-гр. хвостовик
Сверло Denzel 728073 диаметром 8 мм, с крестовой пластиной и шестигранным хвостовиком, используется для сверления керамической плитки, стекла и других материалов с помощью дрели или шуруповерта. Четырехкромочная режущая пластина обеспечивает высокую скорость засверливания. Оснастка выдерживает высокие нагрузки и подходит для интенсивного профессионального использования.
Важно! Для увеличения ресурса сверла сверление производится в безударном режиме с применением водяного охлаждения. Рекомендуемая частота оборотов составляет 550-1000 об/мин.
Преимущества
- Универсальность — одно сверло позволяет получать отверстия в керамической (кафельной) плитке, стекле, мраморе и фарфоре.
- Высокий ресурс — режущая пластина изготовлена из износостойкого сплава ВК6.
- Точность выполняемых работ — крестовая пластина с алмазной заточкой обеспечивает быстрое засверливание без отклонения сверла от заданной оси.
- Быстрая подготовка к работе — установка сверла в быстрозажимной патрон занимает несколько секунд.
- Надежная фиксация — шестигранный хвостовик с прорезью (Е6) не прокручивается в патроне.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитСверло по металлу ЗУБР Кобальт, 6.0 х 93 мм, сталь Р6М5К5, класс...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитСверло по керамограниту KRAFTOOL Keramo, 5 х 90 мм, тв.сплав КС,...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитСверло KRAFTOOL Hard, 5 х 90 мм, тв.сплав ВС5, специальное по тв...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитДиск алмазный DEXX Multi Universal, 125 мм, (22.2 мм, 7 х 2.0 мм...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитБиты магнитные с торцовой головкой ЗУБР 2 шт, 8 х 45 мм, (26392-...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитСверло по дереву перовое СИБРТЕХ 70399, 55 мм
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитСверло по дереву перовое DENZEL 704183, 40 мм 6-гранный хвостови...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитТочильные камни для дрели Matrix 76020, 5 шт.
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитМиксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84810, D 80 мм, L 450 мм, д...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитМиксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848437, 60 х 400 м...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитСверло по дереву СИБРТЕХ 70244, 10х300 мм, цилиндрический хвосто...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705018, двойная спираль, Cobalt W-tip, 10x2...
Сверло Denzel 728073 диаметром 8 мм, с крестовой пластиной и шестигранным хвостовиком, используется для сверления керамической плитки, стекла и других материалов с помощью дрели или шуруповерта. Четырехкромочная режущая пластина обеспечивает высокую скорость засверливания. Оснастка выдерживает высокие нагрузки и подходит для интенсивного профессионального использования.
Важно! Для увеличения ресурса сверла сверление производится в безударном режиме с применением водяного охлаждения. Рекомендуемая частота оборотов составляет 550-1000 об/мин.
Преимущества
- Универсальность — одно сверло позволяет получать отверстия в керамической (кафельной) плитке, стекле, мраморе и фарфоре.
- Высокий ресурс — режущая пластина изготовлена из износостойкого сплава ВК6.
- Точность выполняемых работ — крестовая пластина с алмазной заточкой обеспечивает быстрое засверливание без отклонения сверла от заданной оси.
- Быстрая подготовка к работе — установка сверла в быстрозажимной патрон занимает несколько секунд.
- Надежная фиксация — шестигранный хвостовик с прорезью (Е6) не прокручивается в патроне.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Сверло по керамической плитке DENZEL 728073, 8 мм, крестовая пластина, 6-гр. хвостовик