Коронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72735, 120 х 55 мм, 6 гр.хв-к, с центр. све
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72735, 120 х 55 мм, 6 гр.хв-к, с центр. све
Сверло Сибртех 72735 размером 120 х 55 м, с шестигранным хвостовиком и центрирующим сверлом, позволяет получать отверстия в керамической плитке и стекле. Его устанавливают на дрель или шуруповерт, рекомендуемый диапазон рабочих оборотов 350-700 об/мин. Оснастка используется при выполнении бытовых ремонтных и отделочных работ.
После заглубления алмазной коронки на 1-2 мм рекомендуется снять центрирующее сверло, это поможет увеличить его ресурс. Применение водяного охлаждения значительно повышает срок службы оснастки.
Преимущества
- Устойчивость к нагрузкам — коронка изготовлена из среднеуглеродистой стали 45.
- Точное позиционирование — центрирующее сверло быстро заглубляется в материал, не давая коронке сдвигаться во время сверления.
- Съемный центровик — при необходимости его можно заменить на сверло Сибртех 72709.
- Коррозионная стойкость — оснастка защищена специальным покрытием.
- Надежная фиксация — благодаря шестигранному хвостовику сверло не проворачивается в патроне электроинструмента.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 290 руб.323 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70974, 26 x 800 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 1 290 руб.323 руб. в СплитПильный диск по дереву DENZEL 733527, ф216 х 20 мм, 60 зубьев
-
В наличииЦена 1 300 руб.325 руб. в СплитСверло по металлу Matrix 715120, 12,0 х 205 мм, полированное, уд...
-
В наличииЦена 1 300 руб.325 руб. в СплитДиск алмазный отрезной сплошной Matrix 73136, 230 х 22,2 мм, сух...
-
В наличииЦена 1 310 руб.328 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70960, 32 х 400 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 1 320 руб.330 руб. в СплитСверло по дереву шнековое Matrix 70134, 38 х 460 мм, 6-гранный х...
-
В наличииЦена 1 320 руб.330 руб. в СплитБорфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72003, цилиндрическая,...
-
В наличииЦена 1 320 руб.330 руб. в СплитНабор сверл по металлу DENZEL 723006, 1,5-6,5мм, Р6М5К8-TiN, Gol...
-
В наличииЦена 1 320 руб.330 руб. в СплитНабор сверл по металлу DENZEL 72316, 1-10 мм, HSS-Tin, Golden Ti...
-
В наличииЦена 1 330 руб.333 руб. в СплитСверло по металлу Matrix 72060, 16 мм, полированное, HSS, 5 шт. ...
-
В наличииЦена 1 330 руб.333 руб. в СплитПильный диск по дереву DENZEL 733577, ф250 х 30 мм, 40 зубьев
-
В наличииЦена 1 340 руб.335 руб. в СплитСверло по металлу Matrix 72065, 16,5 мм, полированное, HSS, 5 шт...
Сверло Сибртех 72735 размером 120 х 55 м, с шестигранным хвостовиком и центрирующим сверлом, позволяет получать отверстия в керамической плитке и стекле. Его устанавливают на дрель или шуруповерт, рекомендуемый диапазон рабочих оборотов 350-700 об/мин. Оснастка используется при выполнении бытовых ремонтных и отделочных работ.
После заглубления алмазной коронки на 1-2 мм рекомендуется снять центрирующее сверло, это поможет увеличить его ресурс. Применение водяного охлаждения значительно повышает срок службы оснастки.
Преимущества
- Устойчивость к нагрузкам — коронка изготовлена из среднеуглеродистой стали 45.
- Точное позиционирование — центрирующее сверло быстро заглубляется в материал, не давая коронке сдвигаться во время сверления.
- Съемный центровик — при необходимости его можно заменить на сверло Сибртех 72709.
- Коррозионная стойкость — оснастка защищена специальным покрытием.
- Надежная фиксация — благодаря шестигранному хвостовику сверло не проворачивается в патроне электроинструмента.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Коронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72735, 120 х 55 мм, 6 гр.хв-к, с центр. све