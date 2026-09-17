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Сверло алмазное по керамограниту DENZEL 72678, 18 мм, мокрое резание, 6-гранный хвостовик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло алмазное по керамограниту DENZEL 72678, 18 мм, мокрое резание, 6-гранный хвостовик

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Сверло алмазное по керамограниту DENZEL 72678, 18 мм, мокрое резание, 6-гранный хвостовик - фото 1
Сверло алмазное по керамограниту DENZEL 72678, 18 мм, мокрое резание, 6-гранный хвостовик - фото 2
Сверло алмазное по керамограниту DENZEL 72678, 18 мм, мокрое резание, 6-гранный хвостовик - фото 3
Сверло алмазное по керамограниту DENZEL 72678, 18 мм, мокрое резание, 6-гранный хвостовик - фото 4
Сверло алмазное по керамограниту DENZEL 72678, 18 мм, мокрое резание, 6-гранный хвостовик - фото 5
Сверло алмазное по керамограниту DENZEL 72678, 18 мм, мокрое резание, 6-гранный хвостовик - фото 6
Сверло алмазное по керамограниту DENZEL 72678, 18 мм, мокрое резание, 6-гранный хвостовик - фото 7
Сверло алмазное по керамограниту DENZEL 72678, 18 мм, мокрое резание, 6-гранный хвостовик - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Керамика, Стекло, Керамогранит
Диаметр, мм
18
Длина, мм
75
Комплектация
Сверло алмазное - 1 шт
  • Сверло алмазное по керамограниту DENZEL 72678, 18 мм, мокрое резание, 6-гранный хвостовик - фото 1
  • Сверло алмазное по керамограниту DENZEL 72678, 18 мм, мокрое резание, 6-гранный хвостовик - фото 2
  • Сверло алмазное по керамограниту DENZEL 72678, 18 мм, мокрое резание, 6-гранный хвостовик - фото 3
  • Сверло алмазное по керамограниту DENZEL 72678, 18 мм, мокрое резание, 6-гранный хвостовик - фото 4
  • Сверло алмазное по керамограниту DENZEL 72678, 18 мм, мокрое резание, 6-гранный хвостовик - фото 5
  • Сверло алмазное по керамограниту DENZEL 72678, 18 мм, мокрое резание, 6-гранный хвостовик - фото 6
  • Сверло алмазное по керамограниту DENZEL 72678, 18 мм, мокрое резание, 6-гранный хвостовик - фото 7
  • Сверло алмазное по керамограниту DENZEL 72678, 18 мм, мокрое резание, 6-гранный хвостовик - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746157
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сверло алмазное по керамограниту DENZEL 72678, 18 мм, мокрое резание, 6-гранный хвостовик
480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал
среднеуглеродистая сталь 45
Материал назначения
Керамика, Стекло, Керамогранит
Диаметр, мм
18
Длина, мм
75
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло алмазное - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х2
Вес, г.
80

Описание товара Сверло алмазное по керамограниту DENZEL 72678, 18 мм, мокрое резание, 6-гранный хвостовик

Алмазное сверло Denzel 72678 с шестигранным хвостовиком, для «мокрой» резки, — режущий инструмент для получения точных отверстий диаметром 18 мм. Подходит для работ по стеклу, керамике, керамограниту и мрамору. Используется в качестве оснастки для дрелей и шуруповертов. Сверление с применением водяного охлаждения позволит избежать перегрева сверла и продлить срок его службы. Использование кондуктора 72830 препятствует смещению коронки и облегчает засверливание. Оснастка предназначена для профессионального использования.

Преимущества

  • Прочность — сверло изготовлено из среднеуглеродистой стали 45.
  • Высокий ресурс и производительность — режущий слой содержит алмазы в плотной концентрации.
  • Эффективная работа с твердыми материалами — рабочий слой изготовлен методом горячего прессования, алмазы надежно удерживаются в связке даже при сверлении керамогранита и мрамора.
  • Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне электроинструмента.
  • Устойчивость к разрушению — лакокрасочное покрытие защищает оснастку от коррозии при мокром сверлении.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Сверло алмазное по керамограниту DENZEL 72678, 18 мм, мокрое резание, 6-гранный хвостовик




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал
среднеуглеродистая сталь 45
Материал назначения
Керамика, Стекло, Керамогранит
Диаметр, мм
18
Длина, мм
75
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло алмазное - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алмазное сверло Denzel 72678 с шестигранным хвостовиком, для «мокрой» резки, — режущий инструмент для получения точных отверстий диаметром 18 мм. Подходит для работ по стеклу, керамике, керамограниту и мрамору. Используется в качестве оснастки для дрелей и шуруповертов. Сверление с применением водяного охлаждения позволит избежать перегрева сверла и продлить срок его службы. Использование кондуктора 72830 препятствует смещению коронки и облегчает засверливание. Оснастка предназначена для профессионального использования.

Преимущества

  • Прочность — сверло изготовлено из среднеуглеродистой стали 45.
  • Высокий ресурс и производительность — режущий слой содержит алмазы в плотной концентрации.
  • Эффективная работа с твердыми материалами — рабочий слой изготовлен методом горячего прессования, алмазы надежно удерживаются в связке даже при сверлении керамогранита и мрамора.
  • Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне электроинструмента.
  • Устойчивость к разрушению — лакокрасочное покрытие защищает оснастку от коррозии при мокром сверлении.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Доставка
Отзывы


Сверло алмазное по керамограниту DENZEL 72678, 18 мм, мокрое резание, 6-гранный хвостовик - стоимость товара 480 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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