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Сверло по стеклу и керамической плитке MTX 726189, 18 х 67 мм, 3-гранный хвостовик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло по стеклу и керамической плитке MTX 726189, 18 х 67 мм, 3-гранный хвостовик

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Сверло по стеклу и керамической плитке MTX 726189, 18 х 67 мм, 3-гранный хвостовик - фото 1
Сверло по стеклу и керамической плитке MTX 726189, 18 х 67 мм, 3-гранный хвостовик - фото 2
Сверло по стеклу и керамической плитке MTX 726189, 18 х 67 мм, 3-гранный хвостовик - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
керамика, стекло
Диаметр, мм
18
Длина, мм
67
  • Сверло по стеклу и керамической плитке MTX 726189, 18 х 67 мм, 3-гранный хвостовик - фото 1
  • Сверло по стеклу и керамической плитке MTX 726189, 18 х 67 мм, 3-гранный хвостовик - фото 2
  • Сверло по стеклу и керамической плитке MTX 726189, 18 х 67 мм, 3-гранный хвостовик - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746140
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сверло по стеклу и керамической плитке MTX 726189, 18 х 67 мм, 3-гранный хвостовик
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Назначение
для дрелей
Материал назначения
керамика, стекло
Диаметр, мм
18
Длина, мм
67
Количество предметов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х6х2
Вес, г.
50

Описание товара Сверло по стеклу и керамической плитке MTX 726189, 18 х 67 мм, 3-гранный хвостовик

Сверло предназначено для стекла и керамической плитки, обеспечивает точное и чистое отверстие без сколов. Для повышения стойкости сверла, желательно использовать водяное охлаждение.



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Отзывы о товаре Сверло по стеклу и керамической плитке MTX 726189, 18 х 67 мм, 3-гранный хвостовик




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Характеристики
Бренд
MTX
Назначение
для дрелей
Материал назначения
керамика, стекло
Диаметр, мм
18
Длина, мм
67
Количество предметов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Сверло предназначено для стекла и керамической плитки, обеспечивает точное и чистое отверстие без сколов. Для повышения стойкости сверла, желательно использовать водяное охлаждение.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по стеклу и керамической плитке MTX 726189, 18 х 67 мм, 3-гранный хвостовик - данный товар вы можете купить по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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