Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт,
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт,
Комбинированный набор Matrix PRO 725671 — универсальное решение для мастеров, т. к. он содержит 71 предмет: отверточные биты (30 шт.) и адаптер к ним, шестигранный ключ, зенковку, стопорные кольца, 8 торцевых головок, 3 перовых сверла, сверла по дереву 3-8 мм, сверла по бетону 3-8 мм и сверла по металлу 1-6 мм. Оснастка подходит как для бытового использования, так и решения профессиональных задач.
Преимущества
- Прочность и долговечность — биты, торцевые головки и адаптер выполнены из хромованадиевой стали, сверла по металлу из стали Р6М5, а сверла по дереву — из стали 45.
- Высокий ресурс — сверла по бетону изготовлены из стали 40Х и имеют твердосплавную пластину ВК8.
- Решение широкого спектра задач — в набор входит оснастка наиболее распространенных размеров.
- Быстрое переключение между задачами — магнитный адаптер упрощает замену бит.
- Универсальность — цилиндрические хвостовики сверл совместимы со всеми типами патронов.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом кейсе с защелками и ручкой.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 660 руб.415 руб. в СплитНабор бит с торцевыми головками 8, 10, 12, 13 мм, магнит, Nut-Dr...
-
В наличииЦена 1 660 руб.415 руб. в СплитПильный диск по дереву DENZEL 733657, ф300 х 30 мм, 60 зубьев
-
В наличииЦена 1 670 руб.418 руб. в СплитСверло по металлу Matrix 72080, 18 мм, полированное, HSS, 5 шт. ...
-
В наличииЦена 1 670 руб.418 руб. в СплитДиск алмазный СИБРТЕХ 731003, ф300 х 25,4 мм, "Асфальт", сухой/м...
-
В наличииЦена 1 670 руб.418 руб. в СплитАлмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73506, 100 мм, P 3000, ...
-
В наличииЦена 1 680 руб.420 руб. в СплитСверло ступенчатое DENZEL 723606, 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-...
-
В наличииЦена 1 680 руб.420 руб. в СплитСверло алмазное по керамограниту Matrix 726883, 100 х 67 мм, 3-г...
-
В наличииЦена 1 680 руб.420 руб. в СплитДиск алмазный СИБРТЕХ 731033, ф300 х 25,4 мм, "Бетон", сухой/мок...
-
В наличииЦена 1 680 руб.420 руб. в СплитПильный диск по дереву DENZEL 733687, ф305 х 32 мм, 48 зубьев
-
В наличииЦена 1 680 руб.420 руб. в СплитАлмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73500, 100 мм, P 50, су...
-
В наличииЦена 1 680 руб.420 руб. в СплитАлмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73501, 100 мм, P 100, с...
-
В наличииЦена 1 680 руб.420 руб. в СплитАлмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73502, 100 мм, P 200, с...
Комбинированный набор Matrix PRO 725671 — универсальное решение для мастеров, т. к. он содержит 71 предмет: отверточные биты (30 шт.) и адаптер к ним, шестигранный ключ, зенковку, стопорные кольца, 8 торцевых головок, 3 перовых сверла, сверла по дереву 3-8 мм, сверла по бетону 3-8 мм и сверла по металлу 1-6 мм. Оснастка подходит как для бытового использования, так и решения профессиональных задач.
Преимущества
- Прочность и долговечность — биты, торцевые головки и адаптер выполнены из хромованадиевой стали, сверла по металлу из стали Р6М5, а сверла по дереву — из стали 45.
- Высокий ресурс — сверла по бетону изготовлены из стали 40Х и имеют твердосплавную пластину ВК8.
- Решение широкого спектра задач — в набор входит оснастка наиболее распространенных размеров.
- Быстрое переключение между задачами — магнитный адаптер упрощает замену бит.
- Универсальность — цилиндрические хвостовики сверл совместимы со всеми типами патронов.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом кейсе с защелками и ручкой.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Набор сверл комб. Matrix 725671, мет.1-6мм, бет.3-8мм, дер.3-8мм, перки, бит.30шт, адап., голов.8шт,