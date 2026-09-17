Набор сверл комб. Matrix 725631, мет.1-6мм, бетон 4-8мм, дер.4-8 мм, биты 10шт, адап., зенковка, 31п
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
бетон, металл
Минимальный диаметр, мм
1
Максимальный диаметр, мм
8
Комплектация
Сверло по металлу 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 - 11 шт Сверло по бетону 4, 5, 6, 8 - 4 шт Сверло по дереву 4, 5, 6, 8 - 4 шт Бита PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6 - 9 шт Зенковка по дереву - 1 шт Адаптер для бит с магнитом - 1 шт Пластиковый кейс - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб.
В наличии
Код товара: 746131
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь CrV
Материал назначения
бетон, металл
Минимальный диаметр, мм
1
Максимальный диаметр, мм
8
Количество предметов в комплекте
31
Комплектация
Сверло по металлу 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 - 11 шт Сверло по бетону 4, 5, 6, 8 - 4 шт Сверло по дереву 4, 5, 6, 8 - 4 шт Бита PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6 - 9 шт Зенковка по дереву - 1 шт Адаптер для бит с магнитом - 1 шт Пластиковый кейс - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х22х4
Вес, г.
550
Описание товара Набор сверл комб. Matrix 725631, мет.1-6мм, бетон 4-8мм, дер.4-8 мм, биты 10шт, адап., зенковка, 31п
Комбинированный набор Matrix PRO 725631 — универсальное решение для мастеров, т. к. он содержит 31 предмет: отверточные биты (10 штук) и адаптер к ним, зенковку и сверла по дереву 4-8 мм, сверла по бетону 4-8 мм и сверла по металлу 1-6 мм. Оснастка подходит как для бытового использования, так и решения профессиональных задач.
Преимущества
- Прочность и долговечность — адаптер выполнен из углеродистой стали, биты — из хромованадиевой стали, сверла по металлу — из стали Р6М5, а сверла по дереву — из стали 45.
- Высокий ресурс — сверла по бетону изготовлены из стали 40Х и имеют твердосплавную пластину ВК8.
- Решение широкого спектра задач — в набор входит оснастка наиболее распространенных размеров.
- Быстрое переключение между задачами — магнитный адаптер упрощает замену бит.
- Универсальность — цилиндрические хвостовики сверл совместимы со всеми типами патронов.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом кейсе с ручкой и защелкой.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь CrV
Материал назначения
бетон, металл
Минимальный диаметр, мм
1
Максимальный диаметр, мм
8
Количество предметов в комплекте
31
Комплектация
Сверло по металлу 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 - 11 шт Сверло по бетону 4, 5, 6, 8 - 4 шт Сверло по дереву 4, 5, 6, 8 - 4 шт Бита PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6 - 9 шт Зенковка по дереву - 1 шт Адаптер для бит с магнитом - 1 шт Пластиковый кейс - 1 шт
Страна производитель
Китай
Комбинированный набор Matrix PRO 725631 — универсальное решение для мастеров, т. к. он содержит 31 предмет: отверточные биты (10 штук) и адаптер к ним, зенковку и сверла по дереву 4-8 мм, сверла по бетону 4-8 мм и сверла по металлу 1-6 мм. Оснастка подходит как для бытового использования, так и решения профессиональных задач.
Преимущества
- Прочность и долговечность — адаптер выполнен из углеродистой стали, биты — из хромованадиевой стали, сверла по металлу — из стали Р6М5, а сверла по дереву — из стали 45.
- Высокий ресурс — сверла по бетону изготовлены из стали 40Х и имеют твердосплавную пластину ВК8.
- Решение широкого спектра задач — в набор входит оснастка наиболее распространенных размеров.
- Быстрое переключение между задачами — магнитный адаптер упрощает замену бит.
- Универсальность — цилиндрические хвостовики сверл совместимы со всеми типами патронов.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом кейсе с ручкой и защелкой.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор сверл комб. Matrix 725631, мет.1-6мм, бетон 4-8мм, дер.4-8 мм, биты 10шт, адап., зенковка, 31п - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1150 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор сверл комб. Matrix 725631, мет.1-6мм, бетон 4-8мм, дер.4-8 мм, биты 10шт, адап., зенковка, 31п