Набор сверл по бетону Sparta 725085, металлу, дереву 4-5-6-8-10 мм, 15 шт. пласт. бокс, цилин.хвосто
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал назначения
бетон, металл
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
10
Комплектация
Сверло по бетону с твердосплавной пластиной 4, 5, 6, 8, 10 - 5 шт Сверло по металлу 4, 5, 6, 8, 10 - 5 шт Сверло по дереву 4, 5, 6, 8, 10 - 5 шт Пластиковый кейс - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб.
В наличии
Код товара: 746129
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680 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал
сталь CrV
Материал назначения
бетон, металл
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
10
Количество предметов в комплекте
15
Комплектация
Сверло по бетону с твердосплавной пластиной 4, 5, 6, 8, 10 - 5 шт Сверло по металлу 4, 5, 6, 8, 10 - 5 шт Сверло по дереву 4, 5, 6, 8, 10 - 5 шт Пластиковый кейс - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х2
Вес, г.
360
Описание товара Набор сверл по бетону Sparta 725085, металлу, дереву 4-5-6-8-10 мм, 15 шт. пласт. бокс, цилин.хвосто
Набор Sparta 725085 включает 15 сверл с цилиндрическим хвостовиком, диаметром 4-5-6-8-10 мм, предназначенных для работ по бетону, металлу и дереву. В комплект поставки входят сверла самых популярных размеров, которые используют для бытового ремонта, монтажа и сборки различных конструкций.
Преимущества
- Прочность и долговечность — сверла из быстрорежущей стали выдерживают значительные нагрузки и устойчивы к перегреву.
- Высокий ресурс — режущие пластины сверл по бетону изготовлены из сплава карбида вольфрама ВК6.
- Точность выполняемых работ — центрирующее острие облегчает засверливание древесины и помогает сохранять направление сверления.
- Удобное хранение и транспортировка — набор упакован в пластиковый бокс.
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Бренд
Материал
сталь CrV
Материал назначения
бетон, металл
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
10
Количество предметов в комплекте
15
Комплектация
Сверло по бетону с твердосплавной пластиной 4, 5, 6, 8, 10 - 5 шт Сверло по металлу 4, 5, 6, 8, 10 - 5 шт Сверло по дереву 4, 5, 6, 8, 10 - 5 шт Пластиковый кейс - 1 шт
Страна производитель
Китай
Набор Sparta 725085 включает 15 сверл с цилиндрическим хвостовиком, диаметром 4-5-6-8-10 мм, предназначенных для работ по бетону, металлу и дереву. В комплект поставки входят сверла самых популярных размеров, которые используют для бытового ремонта, монтажа и сборки различных конструкций.
Преимущества
- Прочность и долговечность — сверла из быстрорежущей стали выдерживают значительные нагрузки и устойчивы к перегреву.
- Высокий ресурс — режущие пластины сверл по бетону изготовлены из сплава карбида вольфрама ВК6.
- Точность выполняемых работ — центрирующее острие облегчает засверливание древесины и помогает сохранять направление сверления.
- Удобное хранение и транспортировка — набор упакован в пластиковый бокс.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор сверл по бетону Sparta 725085, металлу, дереву 4-5-6-8-10 мм, 15 шт. пласт. бокс, цилин.хвосто - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 680 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор сверл по бетону Sparta 725085, металлу, дереву 4-5-6-8-10 мм, 15 шт. пласт. бокс, цилин.хвосто