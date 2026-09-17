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Удлинитель для коронок Matrix 724963, шестигранный HEX 11мм, 300мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Удлинитель для коронок Matrix 724963, шестигранный HEX 11мм, 300мм

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Удлинитель для коронок Matrix 724963, шестигранный HEX 11мм, 300мм - фото 1
Удлинитель для коронок Matrix 724963, шестигранный HEX 11мм, 300мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Сталь
Диаметр, мм
11
Длина, мм
300
Комплектация
Удлинитель для коронок - 1 штШестигранный ключ - 1 шт
  • Удлинитель для коронок Matrix 724963, шестигранный HEX 11мм, 300мм - фото 1
  • Удлинитель для коронок Matrix 724963, шестигранный HEX 11мм, 300мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746124
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Удлинитель для коронок Matrix 724963, шестигранный HEX 11мм, 300мм
490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Диаметр, мм
11
Длина, мм
300
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Удлинитель для коронок - 1 штШестигранный ключ - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х8х2
Вес, г.
310

Описание товара Удлинитель для коронок Matrix 724963, шестигранный HEX 11мм, 300мм

Удлинитель для коронок Matrix 724963, шестигранный HEX 11мм, 300мм



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Отзывы о товаре Удлинитель для коронок Matrix 724963, шестигранный HEX 11мм, 300мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Диаметр, мм
11
Длина, мм
300
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Удлинитель для коронок - 1 штШестигранный ключ - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Удлинитель для коронок Matrix 724963, шестигранный HEX 11мм, 300мм


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Удлинитель для коронок Matrix 724963, шестигранный HEX 11мм, 300мм - данный товар вы можете купить по цене 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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