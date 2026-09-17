Top.Mail.Ru
Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723877, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., пластик. коробка цил. хво купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723877, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., пластик. коробка цил. хво

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723877, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., пластик. коробка цил. хво - фото 1
Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723877, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., пластик. коробка цил. хво - фото 2
Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723877, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., пластик. коробка цил. хво - фото 3
Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723877, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., пластик. коробка цил. хво - фото 4
Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723877, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., пластик. коробка цил. хво - фото 5
Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723877, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., пластик. коробка цил. хво - фото 6
Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723877, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., пластик. коробка цил. хво - фото 7
Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723877, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., пластик. коробка цил. хво - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
2
Минимальный диаметр, мм
2
Максимальный диаметр, мм
8
Комплектация
Сверло по металлу 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0 - 13 шт
  • Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723877, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., пластик. коробка цил. хво - фото 1
  • Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723877, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., пластик. коробка цил. хво - фото 2
  • Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723877, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., пластик. коробка цил. хво - фото 3
  • Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723877, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., пластик. коробка цил. хво - фото 4
  • Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723877, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., пластик. коробка цил. хво - фото 5
  • Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723877, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., пластик. коробка цил. хво - фото 6
  • Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723877, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., пластик. коробка цил. хво - фото 7
  • Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723877, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., пластик. коробка цил. хво - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746046
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723877, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., пластик. коробка цил. хво
500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для дрелей
Материал
быстрорежущая сталь
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
2
Минимальный диаметр, мм
2
Максимальный диаметр, мм
8
Количество предметов в комплекте
13
Комплектация
Сверло по металлу 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0 - 13 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х2
Вес, г.
200

Описание товара Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723877, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., пластик. коробка цил. хво

Набор сверл по металлу Сибртех 723877 диаметром 2-8 мм (через 0,5 мм), из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, состоит из 13 шт. и упакован в пластиковую коробку. Используется для получения отверстий в черных металлах, в том числе стали и чугуне. Большой выбор оснасток позволяет точно подобрать необходимый размер. Набор поставляется в надежном пластиковом боксе и пригодится во время строительства и ремонта, а также будет полезен для бытовых работ.

Преимущества

  • Прочность — сверла изготовлены из быстрорежущей стали, устойчивой к механическому воздействию и перегреву.
  • Высокий ресурс работоспособности — режущие кромки твердостью 62-64 HRC долго держат заточку.
  • Универсальность — сверла с цилиндрическими хвостовиками совместимы со всеми типами патронов.
  • Улучшенный отвод стружки — поверхность оснасток отполирована, что уменьшает их трение о стенки отверстий.
  • Защита от заклинивания — диаметр направляющей части сверл уменьшается по направлению к хвостовику.
  • Быстрый выбор оснастки — сверла помещены в гнезда с обозначениями размеров.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723877, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., пластик. коробка цил. хво




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для дрелей
Материал
быстрорежущая сталь
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
2
Минимальный диаметр, мм
2
Максимальный диаметр, мм
8
Количество предметов в комплекте
13
Комплектация
Сверло по металлу 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0 - 13 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор сверл по металлу Сибртех 723877 диаметром 2-8 мм (через 0,5 мм), из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, состоит из 13 шт. и упакован в пластиковую коробку. Используется для получения отверстий в черных металлах, в том числе стали и чугуне. Большой выбор оснасток позволяет точно подобрать необходимый размер. Набор поставляется в надежном пластиковом боксе и пригодится во время строительства и ремонта, а также будет полезен для бытовых работ.

Преимущества

  • Прочность — сверла изготовлены из быстрорежущей стали, устойчивой к механическому воздействию и перегреву.
  • Высокий ресурс работоспособности — режущие кромки твердостью 62-64 HRC долго держат заточку.
  • Универсальность — сверла с цилиндрическими хвостовиками совместимы со всеми типами патронов.
  • Улучшенный отвод стружки — поверхность оснасток отполирована, что уменьшает их трение о стенки отверстий.
  • Защита от заклинивания — диаметр направляющей части сверл уменьшается по направлению к хвостовику.
  • Быстрый выбор оснастки — сверла помещены в гнезда с обозначениями размеров.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723877, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., пластик. коробка цил. хво - купить по цене 500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...