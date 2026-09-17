Top.Mail.Ru
Набор сверл по металлу Matrix 72387, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., метал. коробка цил. хвостов купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор сверл по металлу Matrix 72387, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., метал. коробка цил. хвостов

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор сверл по металлу Matrix 72387, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., метал. коробка цил. хвостов - фото 1
Набор сверл по металлу Matrix 72387, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., метал. коробка цил. хвостов - фото 2
Набор сверл по металлу Matrix 72387, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., метал. коробка цил. хвостов - фото 3
Набор сверл по металлу Matrix 72387, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., метал. коробка цил. хвостов - фото 4
Набор сверл по металлу Matrix 72387, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., метал. коробка цил. хвостов - фото 5
Набор сверл по металлу Matrix 72387, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., метал. коробка цил. хвостов - фото 6
Набор сверл по металлу Matrix 72387, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., метал. коробка цил. хвостов - фото 7
Набор сверл по металлу Matrix 72387, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., метал. коробка цил. хвостов - фото 8
Набор сверл по металлу Matrix 72387, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., метал. коробка цил. хвостов - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
2
Максимальный диаметр, мм
8
Комплектация
Сверло по металлу 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0 - 13 шт
  • Набор сверл по металлу Matrix 72387, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., метал. коробка цил. хвостов - фото 1
  • Набор сверл по металлу Matrix 72387, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., метал. коробка цил. хвостов - фото 2
  • Набор сверл по металлу Matrix 72387, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., метал. коробка цил. хвостов - фото 3
  • Набор сверл по металлу Matrix 72387, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., метал. коробка цил. хвостов - фото 4
  • Набор сверл по металлу Matrix 72387, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., метал. коробка цил. хвостов - фото 5
  • Набор сверл по металлу Matrix 72387, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., метал. коробка цил. хвостов - фото 6
  • Набор сверл по металлу Matrix 72387, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., метал. коробка цил. хвостов - фото 7
  • Набор сверл по металлу Matrix 72387, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., метал. коробка цил. хвостов - фото 8
  • Набор сверл по металлу Matrix 72387, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., метал. коробка цил. хвостов - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746045
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор сверл по металлу Matrix 72387, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., метал. коробка цил. хвостов
680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
2
Максимальный диаметр, мм
8
Количество предметов в комплекте
13
Комплектация
Сверло по металлу 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0 - 13 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х12х3
Вес, г.
350

Описание товара Набор сверл по металлу Matrix 72387, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., метал. коробка цил. хвостов

Набор сверл по металлу Matrix 72387, 13 шт. из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, диаметром 2-8 мм (через 0,5 мм), в металлической коробке, используется для получения отверстий в металле и жестком пластике. Сверла выдерживают высокие нагрузки и подходят для интенсивного использования.

Преимущества

  • Высокая прочность — сверла выполнены из быстрорежущей стали HSS.
  • Долговечность — полированная поверхность уменьшает коэффициент трения оснастки о стенки отверстий, что исключает преждевременный износ.
  • Универсальность — цилиндрические хвостовики совместимы со всеми типами патронов.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор упакован в прочную металлическую коробку.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор сверл по металлу Matrix 72387, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., метал. коробка цил. хвостов




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
2
Максимальный диаметр, мм
8
Количество предметов в комплекте
13
Комплектация
Сверло по металлу 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0 - 13 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор сверл по металлу Matrix 72387, 13 шт. из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, диаметром 2-8 мм (через 0,5 мм), в металлической коробке, используется для получения отверстий в металле и жестком пластике. Сверла выдерживают высокие нагрузки и подходят для интенсивного использования.

Преимущества

  • Высокая прочность — сверла выполнены из быстрорежущей стали HSS.
  • Долговечность — полированная поверхность уменьшает коэффициент трения оснастки о стенки отверстий, что исключает преждевременный износ.
  • Универсальность — цилиндрические хвостовики совместимы со всеми типами патронов.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор упакован в прочную металлическую коробку.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор сверл по металлу Matrix 72387, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS, 13 шт., метал. коробка цил. хвостов - купить по цене 680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...