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Набор нитридтитан. сверл по металлу СИБРТЕХ 723867, 1,5-6,5мм (через 0,5мм, 3,2мм, 4,8мм), НSS, 13 ш купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор нитридтитан. сверл по металлу СИБРТЕХ 723867, 1,5-6,5мм (через 0,5мм, 3,2мм, 4,8мм), НSS, 13 ш

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Набор нитридтитан. сверл по металлу СИБРТЕХ 723867, 1,5-6,5мм (через 0,5мм, 3,2мм, 4,8мм), НSS, 13 ш - фото 1
Набор нитридтитан. сверл по металлу СИБРТЕХ 723867, 1,5-6,5мм (через 0,5мм, 3,2мм, 4,8мм), НSS, 13 ш - фото 2
Набор нитридтитан. сверл по металлу СИБРТЕХ 723867, 1,5-6,5мм (через 0,5мм, 3,2мм, 4,8мм), НSS, 13 ш - фото 3
Набор нитридтитан. сверл по металлу СИБРТЕХ 723867, 1,5-6,5мм (через 0,5мм, 3,2мм, 4,8мм), НSS, 13 ш - фото 4
Набор нитридтитан. сверл по металлу СИБРТЕХ 723867, 1,5-6,5мм (через 0,5мм, 3,2мм, 4,8мм), НSS, 13 ш - фото 5
Набор нитридтитан. сверл по металлу СИБРТЕХ 723867, 1,5-6,5мм (через 0,5мм, 3,2мм, 4,8мм), НSS, 13 ш - фото 6
Набор нитридтитан. сверл по металлу СИБРТЕХ 723867, 1,5-6,5мм (через 0,5мм, 3,2мм, 4,8мм), НSS, 13 ш - фото 7
Набор нитридтитан. сверл по металлу СИБРТЕХ 723867, 1,5-6,5мм (через 0,5мм, 3,2мм, 4,8мм), НSS, 13 ш - фото 8
Набор нитридтитан. сверл по металлу СИБРТЕХ 723867, 1,5-6,5мм (через 0,5мм, 3,2мм, 4,8мм), НSS, 13 ш - фото 9
Набор нитридтитан. сверл по металлу СИБРТЕХ 723867, 1,5-6,5мм (через 0,5мм, 3,2мм, 4,8мм), НSS, 13 ш - фото 10
Набор нитридтитан. сверл по металлу СИБРТЕХ 723867, 1,5-6,5мм (через 0,5мм, 3,2мм, 4,8мм), НSS, 13 ш - фото 11
Набор нитридтитан. сверл по металлу СИБРТЕХ 723867, 1,5-6,5мм (через 0,5мм, 3,2мм, 4,8мм), НSS, 13 ш - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
1.5
Минимальный диаметр, мм
1.5
Максимальный диаметр, мм
6.5
Комплектация
Сверло по металлу 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 4,8, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5 - 13 шт
  • Набор нитридтитан. сверл по металлу СИБРТЕХ 723867, 1,5-6,5мм (через 0,5мм, 3,2мм, 4,8мм), НSS, 13 ш - фото 1
  • Набор нитридтитан. сверл по металлу СИБРТЕХ 723867, 1,5-6,5мм (через 0,5мм, 3,2мм, 4,8мм), НSS, 13 ш - фото 2
  • Набор нитридтитан. сверл по металлу СИБРТЕХ 723867, 1,5-6,5мм (через 0,5мм, 3,2мм, 4,8мм), НSS, 13 ш - фото 3
  • Набор нитридтитан. сверл по металлу СИБРТЕХ 723867, 1,5-6,5мм (через 0,5мм, 3,2мм, 4,8мм), НSS, 13 ш - фото 4
  • Набор нитридтитан. сверл по металлу СИБРТЕХ 723867, 1,5-6,5мм (через 0,5мм, 3,2мм, 4,8мм), НSS, 13 ш - фото 5
  • Набор нитридтитан. сверл по металлу СИБРТЕХ 723867, 1,5-6,5мм (через 0,5мм, 3,2мм, 4,8мм), НSS, 13 ш - фото 6
  • Набор нитридтитан. сверл по металлу СИБРТЕХ 723867, 1,5-6,5мм (через 0,5мм, 3,2мм, 4,8мм), НSS, 13 ш - фото 7
  • Набор нитридтитан. сверл по металлу СИБРТЕХ 723867, 1,5-6,5мм (через 0,5мм, 3,2мм, 4,8мм), НSS, 13 ш - фото 8
  • Набор нитридтитан. сверл по металлу СИБРТЕХ 723867, 1,5-6,5мм (через 0,5мм, 3,2мм, 4,8мм), НSS, 13 ш - фото 9
  • Набор нитридтитан. сверл по металлу СИБРТЕХ 723867, 1,5-6,5мм (через 0,5мм, 3,2мм, 4,8мм), НSS, 13 ш - фото 10
  • Набор нитридтитан. сверл по металлу СИБРТЕХ 723867, 1,5-6,5мм (через 0,5мм, 3,2мм, 4,8мм), НSS, 13 ш - фото 11
  • Набор нитридтитан. сверл по металлу СИБРТЕХ 723867, 1,5-6,5мм (через 0,5мм, 3,2мм, 4,8мм), НSS, 13 ш - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746044
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор нитридтитан. сверл по металлу СИБРТЕХ 723867, 1,5-6,5мм (через 0,5мм, 3,2мм, 4,8мм), НSS, 13 ш
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для дрелей
Материал
быстрорежущая сталь
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
1.5
Минимальный диаметр, мм
1.5
Максимальный диаметр, мм
6.5
Количество предметов в комплекте
13
Комплектация
Сверло по металлу 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 4,8, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5 - 13 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х2
Вес, г.
130

Описание товара Набор нитридтитан. сверл по металлу СИБРТЕХ 723867, 1,5-6,5мм (через 0,5мм, 3,2мм, 4,8мм), НSS, 13 ш

Набор сверл по металлу Сибртех 723867 с нитридтитановым покрытием, диаметром 1,5-6,5 мм (через 0,5 мм, +3,2 мм, 4,8 мм), из стали HSS, состоит из 13 шт. и предназначен для получения отверстий в заготовках из черных металлов — стали, чугуна. Включает оснастку самых востребованных размеров, будет полезен во время проведения ремонтных работ, а также дома, на даче или в гараже.

Преимущества

  • Стабильная работа на высокой скорости — оснастка изготовлена из быстрорежущей стали, полированная поверхность уменьшает трение о стенки отверстий и улучшает отвод стружки.
  • Долговечность — твердость режущих кромок составляет 62-65 HRC, нитридтитановое покрытие повышает стойкость сверл к перегреву и защищает от коррозии.
  • Продуманная конструкция — диаметр сверл уменьшается по направлению к хвостовику для предотвращения заклинивания в отверстии.
  • Универсальность — цилиндрические хвостовики совместимы со всеми типами патронов.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом боксе.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор нитридтитан. сверл по металлу СИБРТЕХ 723867, 1,5-6,5мм (через 0,5мм, 3,2мм, 4,8мм), НSS, 13 ш




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для дрелей
Материал
быстрорежущая сталь
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
1.5
Минимальный диаметр, мм
1.5
Максимальный диаметр, мм
6.5
Количество предметов в комплекте
13
Комплектация
Сверло по металлу 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 4,8, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5 - 13 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор сверл по металлу Сибртех 723867 с нитридтитановым покрытием, диаметром 1,5-6,5 мм (через 0,5 мм, +3,2 мм, 4,8 мм), из стали HSS, состоит из 13 шт. и предназначен для получения отверстий в заготовках из черных металлов — стали, чугуна. Включает оснастку самых востребованных размеров, будет полезен во время проведения ремонтных работ, а также дома, на даче или в гараже.

Преимущества

  • Стабильная работа на высокой скорости — оснастка изготовлена из быстрорежущей стали, полированная поверхность уменьшает трение о стенки отверстий и улучшает отвод стружки.
  • Долговечность — твердость режущих кромок составляет 62-65 HRC, нитридтитановое покрытие повышает стойкость сверл к перегреву и защищает от коррозии.
  • Продуманная конструкция — диаметр сверл уменьшается по направлению к хвостовику для предотвращения заклинивания в отверстии.
  • Универсальность — цилиндрические хвостовики совместимы со всеми типами патронов.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом боксе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор нитридтитан. сверл по металлу СИБРТЕХ 723867, 1,5-6,5мм (через 0,5мм, 3,2мм, 4,8мм), НSS, 13 ш - купить по цене 430 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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