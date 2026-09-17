Набор нитридтитан. сверл по металлу СИБРТЕХ 723867, 1,5-6,5мм (через 0,5мм, 3,2мм, 4,8мм), НSS, 13 ш
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Характеристики
Описание товара Набор нитридтитан. сверл по металлу СИБРТЕХ 723867, 1,5-6,5мм (через 0,5мм, 3,2мм, 4,8мм), НSS, 13 ш
Набор сверл по металлу Сибртех 723867 с нитридтитановым покрытием, диаметром 1,5-6,5 мм (через 0,5 мм, +3,2 мм, 4,8 мм), из стали HSS, состоит из 13 шт. и предназначен для получения отверстий в заготовках из черных металлов — стали, чугуна. Включает оснастку самых востребованных размеров, будет полезен во время проведения ремонтных работ, а также дома, на даче или в гараже.
Преимущества
- Стабильная работа на высокой скорости — оснастка изготовлена из быстрорежущей стали, полированная поверхность уменьшает трение о стенки отверстий и улучшает отвод стружки.
- Долговечность — твердость режущих кромок составляет 62-65 HRC, нитридтитановое покрытие повышает стойкость сверл к перегреву и защищает от коррозии.
- Продуманная конструкция — диаметр сверл уменьшается по направлению к хвостовику для предотвращения заклинивания в отверстии.
- Универсальность — цилиндрические хвостовики совместимы со всеми типами патронов.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом боксе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Набор сверл по металлу Сибртех 723867 с нитридтитановым покрытием, диаметром 1,5-6,5 мм (через 0,5 мм, +3,2 мм, 4,8 мм), из стали HSS, состоит из 13 шт. и предназначен для получения отверстий в заготовках из черных металлов — стали, чугуна. Включает оснастку самых востребованных размеров, будет полезен во время проведения ремонтных работ, а также дома, на даче или в гараже.
Преимущества
- Стабильная работа на высокой скорости — оснастка изготовлена из быстрорежущей стали, полированная поверхность уменьшает трение о стенки отверстий и улучшает отвод стружки.
- Долговечность — твердость режущих кромок составляет 62-65 HRC, нитридтитановое покрытие повышает стойкость сверл к перегреву и защищает от коррозии.
- Продуманная конструкция — диаметр сверл уменьшается по направлению к хвостовику для предотвращения заклинивания в отверстии.
- Универсальность — цилиндрические хвостовики совместимы со всеми типами патронов.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом боксе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Набор нитридтитан. сверл по металлу СИБРТЕХ 723867, 1,5-6,5мм (через 0,5мм, 3,2мм, 4,8мм), НSS, 13 ш