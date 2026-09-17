Набор нитридтитан. сверл по металлу Matrix 72386, 1,5-6,5мм (через 0,5мм, 3,2мм, 4,8мм), НSS, 13 шт.
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
1.5
Максимальный диаметр, мм
6.5
Комплектация
Сверло по металлу 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 4,8, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5 - 13 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб.
В наличии
Код товара: 746043
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520 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал
сталь HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
1.5
Максимальный диаметр, мм
6.5
Количество предметов в комплекте
13
Комплектация
Сверло по металлу 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 4,8, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5 - 13 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х3
Вес, г.
230
Описание товара Набор нитридтитан. сверл по металлу Matrix 72386, 1,5-6,5мм (через 0,5мм, 3,2мм, 4,8мм), НSS, 13 шт.
Набор Matrix 72386 включает 13 нитридтитановых сверл из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, упакованных в пластиковую коробку, которые используются для получения в металле отверстий диаметром 1,5-6,5 мм (через 0,5, 3,2 и 4,8 мм). Оснастка самых распространенных размеров позволяет решать широкий спектр задач. Набор пригодится начинающему и профессиональному мастеру.
Преимущества
- Надежность — сверла выполнены из высококачественной быстрорежущей стали HSS.
- Защита от разрушения — нитридтитановое покрытие предохраняет оснастку от износа и образования коррозии.
- Универсальность — цилиндрические хвостовики подходят для патронов любого типа.
- Продуманная упаковка — набор поставляется в металлическом боксе, удобной для хранения и транспортировки.
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Бренд
Материал
сталь HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
1.5
Максимальный диаметр, мм
6.5
Количество предметов в комплекте
13
Комплектация
Сверло по металлу 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 4,8, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5 - 13 шт
Страна производитель
Китай
Набор Matrix 72386 включает 13 нитридтитановых сверл из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, упакованных в пластиковую коробку, которые используются для получения в металле отверстий диаметром 1,5-6,5 мм (через 0,5, 3,2 и 4,8 мм). Оснастка самых распространенных размеров позволяет решать широкий спектр задач. Набор пригодится начинающему и профессиональному мастеру.
Преимущества
- Надежность — сверла выполнены из высококачественной быстрорежущей стали HSS.
- Защита от разрушения — нитридтитановое покрытие предохраняет оснастку от износа и образования коррозии.
- Универсальность — цилиндрические хвостовики подходят для патронов любого типа.
- Продуманная упаковка — набор поставляется в металлическом боксе, удобной для хранения и транспортировки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор нитридтитан. сверл по металлу Matrix 72386, 1,5-6,5мм (через 0,5мм, 3,2мм, 4,8мм), НSS, 13 шт. - стоимость товара 520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор нитридтитан. сверл по металлу Matrix 72386, 1,5-6,5мм (через 0,5мм, 3,2мм, 4,8мм), НSS, 13 шт.