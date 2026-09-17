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Набор нитридтитановых сверл по металлу Matrix 72383, 3-4-5-6-8 мм, HSS, 5 шт., пласт. кор. цил. хвос купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор нитридтитановых сверл по металлу Matrix 72383, 3-4-5-6-8 мм, HSS, 5 шт., пласт. кор. цил. хвос

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Набор нитридтитановых сверл по металлу Matrix 72383, 3-4-5-6-8 мм, HSS, 5 шт., пласт. кор. цил. хвос - фото 1
Набор нитридтитановых сверл по металлу Matrix 72383, 3-4-5-6-8 мм, HSS, 5 шт., пласт. кор. цил. хвос - фото 2
Набор нитридтитановых сверл по металлу Matrix 72383, 3-4-5-6-8 мм, HSS, 5 шт., пласт. кор. цил. хвос - фото 3
Набор нитридтитановых сверл по металлу Matrix 72383, 3-4-5-6-8 мм, HSS, 5 шт., пласт. кор. цил. хвос - фото 4
Набор нитридтитановых сверл по металлу Matrix 72383, 3-4-5-6-8 мм, HSS, 5 шт., пласт. кор. цил. хвос - фото 5
Набор нитридтитановых сверл по металлу Matrix 72383, 3-4-5-6-8 мм, HSS, 5 шт., пласт. кор. цил. хвос - фото 6
Набор нитридтитановых сверл по металлу Matrix 72383, 3-4-5-6-8 мм, HSS, 5 шт., пласт. кор. цил. хвос - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
3
Максимальный диаметр, мм
8
Комплектация
Сверло по металлу 3, 4, 5, 6, 8 - 5 шт
  • Набор нитридтитановых сверл по металлу Matrix 72383, 3-4-5-6-8 мм, HSS, 5 шт., пласт. кор. цил. хвос - фото 1
  • Набор нитридтитановых сверл по металлу Matrix 72383, 3-4-5-6-8 мм, HSS, 5 шт., пласт. кор. цил. хвос - фото 2
  • Набор нитридтитановых сверл по металлу Matrix 72383, 3-4-5-6-8 мм, HSS, 5 шт., пласт. кор. цил. хвос - фото 3
  • Набор нитридтитановых сверл по металлу Matrix 72383, 3-4-5-6-8 мм, HSS, 5 шт., пласт. кор. цил. хвос - фото 4
  • Набор нитридтитановых сверл по металлу Matrix 72383, 3-4-5-6-8 мм, HSS, 5 шт., пласт. кор. цил. хвос - фото 5
  • Набор нитридтитановых сверл по металлу Matrix 72383, 3-4-5-6-8 мм, HSS, 5 шт., пласт. кор. цил. хвос - фото 6
  • Набор нитридтитановых сверл по металлу Matrix 72383, 3-4-5-6-8 мм, HSS, 5 шт., пласт. кор. цил. хвос - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746042
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор нитридтитановых сверл по металлу Matrix 72383, 3-4-5-6-8 мм, HSS, 5 шт., пласт. кор. цил. хвос
350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
3
Максимальный диаметр, мм
8
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Сверло по металлу 3, 4, 5, 6, 8 - 5 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х6х2
Вес, г.
90

Описание товара Набор нитридтитановых сверл по металлу Matrix 72383, 3-4-5-6-8 мм, HSS, 5 шт., пласт. кор. цил. хвос

Набор Matrix 72383 включает 5 нитридтитановых сверл из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, упакованных в пластиковую коробку, которые используются для получения в металле отверстий диаметром 3-4-5-6-8 мм. Оснастка самых распространенных размеров позволяет решать широкий спектр задач. Набор пригодится начинающему и профессиональному мастеру.

Преимущества

  • Надежность — сверла выполнены из высококачественной быстрорежущей стали HSS.
  • Защита от разрушения — нитридтитановое покрытие предохраняет оснастку от износа и образования коррозии.
  • Универсальность — цилиндрические хвостовики подходят для патронов любого типа.
  • Продуманная упаковка — набор поставляется в пластиковой коробке с подвесом, удобной для хранения и транспортировки.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор нитридтитановых сверл по металлу Matrix 72383, 3-4-5-6-8 мм, HSS, 5 шт., пласт. кор. цил. хвос




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
3
Максимальный диаметр, мм
8
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Сверло по металлу 3, 4, 5, 6, 8 - 5 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор Matrix 72383 включает 5 нитридтитановых сверл из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, упакованных в пластиковую коробку, которые используются для получения в металле отверстий диаметром 3-4-5-6-8 мм. Оснастка самых распространенных размеров позволяет решать широкий спектр задач. Набор пригодится начинающему и профессиональному мастеру.

Преимущества

  • Надежность — сверла выполнены из высококачественной быстрорежущей стали HSS.
  • Защита от разрушения — нитридтитановое покрытие предохраняет оснастку от износа и образования коррозии.
  • Универсальность — цилиндрические хвостовики подходят для патронов любого типа.
  • Продуманная упаковка — набор поставляется в пластиковой коробке с подвесом, удобной для хранения и транспортировки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор нитридтитановых сверл по металлу Matrix 72383, 3-4-5-6-8 мм, HSS, 5 шт., пласт. кор. цил. хвос - этот товар вы можете купить по цене 350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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