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Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723756, 1-10 мм (через 0,5 мм, 3.2,4.8 мм), HSS, 21шт, мет.бокс, цили купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723756, 1-10 мм (через 0,5 мм, 3.2,4.8 мм), HSS, 21шт, мет.бокс, цили

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Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723756, 1-10 мм (через 0,5 мм, 3.2,4.8 мм), HSS, 21шт, мет.бокс, цили - фото 1
Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723756, 1-10 мм (через 0,5 мм, 3.2,4.8 мм), HSS, 21шт, мет.бокс, цили - фото 2
Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723756, 1-10 мм (через 0,5 мм, 3.2,4.8 мм), HSS, 21шт, мет.бокс, цили - фото 3
Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723756, 1-10 мм (через 0,5 мм, 3.2,4.8 мм), HSS, 21шт, мет.бокс, цили - фото 4
Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723756, 1-10 мм (через 0,5 мм, 3.2,4.8 мм), HSS, 21шт, мет.бокс, цили - фото 5
Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723756, 1-10 мм (через 0,5 мм, 3.2,4.8 мм), HSS, 21шт, мет.бокс, цили - фото 6
Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723756, 1-10 мм (через 0,5 мм, 3.2,4.8 мм), HSS, 21шт, мет.бокс, цили - фото 7
Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723756, 1-10 мм (через 0,5 мм, 3.2,4.8 мм), HSS, 21шт, мет.бокс, цили - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
1
Минимальный диаметр, мм
1
Максимальный диаметр, мм
10
Комплектация
Сверло по металлу 1, 1,5 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 - 21 шт
  • Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723756, 1-10 мм (через 0,5 мм, 3.2,4.8 мм), HSS, 21шт, мет.бокс, цили - фото 1
  • Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723756, 1-10 мм (через 0,5 мм, 3.2,4.8 мм), HSS, 21шт, мет.бокс, цили - фото 2
  • Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723756, 1-10 мм (через 0,5 мм, 3.2,4.8 мм), HSS, 21шт, мет.бокс, цили - фото 3
  • Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723756, 1-10 мм (через 0,5 мм, 3.2,4.8 мм), HSS, 21шт, мет.бокс, цили - фото 4
  • Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723756, 1-10 мм (через 0,5 мм, 3.2,4.8 мм), HSS, 21шт, мет.бокс, цили - фото 5
  • Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723756, 1-10 мм (через 0,5 мм, 3.2,4.8 мм), HSS, 21шт, мет.бокс, цили - фото 6
  • Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723756, 1-10 мм (через 0,5 мм, 3.2,4.8 мм), HSS, 21шт, мет.бокс, цили - фото 7
  • Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723756, 1-10 мм (через 0,5 мм, 3.2,4.8 мм), HSS, 21шт, мет.бокс, цили - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746040
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723756, 1-10 мм (через 0,5 мм, 3.2,4.8 мм), HSS, 21шт, мет.бокс, цили
930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Материал
сталь HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
1
Минимальный диаметр, мм
1
Максимальный диаметр, мм
10
Количество предметов в комплекте
21
Комплектация
Сверло по металлу 1, 1,5 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 - 21 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х4
Вес, г.
630

Описание товара Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723756, 1-10 мм (через 0,5 мм, 3.2,4.8 мм), HSS, 21шт, мет.бокс, цили

Набор сверл по металлу Сибртех 723756 диаметром 1-10 мм (через 0,5 мм, 3,2, 4,8 мм), из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, состоит из 21 шт. и упакован в металлический бокс. Используется для получения отверстий в черных металлах, в том числе стали и чугуне. Большой выбор оснасток позволяет точно подобрать необходимый размер. Набор поставляется в надежном металлическом боксе и пригодится во время строительства и ремонта, а также будет полезен для бытовых работ.

Преимущества

  • Прочность — сверла изготовлены из быстрорежущей стали, устойчивой к механическому воздействию и перегреву.
  • Высокий ресурс работоспособности — режущие кромки твердостью 59-62 HRC долго держат заточку.
  • Универсальность — сверла с цилиндрическими хвостовиками совместимы со всеми типами патронов.
  • Улучшенный отвод стружки — поверхность оснасток отполирована, что уменьшает их трение о стенки отверстий.
  • Защита от заклинивания — диаметр направляющей части сверл уменьшается по направлению к хвостовику.
  • Быстрый выбор оснастки — сверла помещены в гнезда с обозначениями размеров.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723756, 1-10 мм (через 0,5 мм, 3.2,4.8 мм), HSS, 21шт, мет.бокс, цили




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
сталь HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
1
Минимальный диаметр, мм
1
Максимальный диаметр, мм
10
Количество предметов в комплекте
21
Комплектация
Сверло по металлу 1, 1,5 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 - 21 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор сверл по металлу Сибртех 723756 диаметром 1-10 мм (через 0,5 мм, 3,2, 4,8 мм), из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, состоит из 21 шт. и упакован в металлический бокс. Используется для получения отверстий в черных металлах, в том числе стали и чугуне. Большой выбор оснасток позволяет точно подобрать необходимый размер. Набор поставляется в надежном металлическом боксе и пригодится во время строительства и ремонта, а также будет полезен для бытовых работ.

Преимущества

  • Прочность — сверла изготовлены из быстрорежущей стали, устойчивой к механическому воздействию и перегреву.
  • Высокий ресурс работоспособности — режущие кромки твердостью 59-62 HRC долго держат заточку.
  • Универсальность — сверла с цилиндрическими хвостовиками совместимы со всеми типами патронов.
  • Улучшенный отвод стружки — поверхность оснасток отполирована, что уменьшает их трение о стенки отверстий.
  • Защита от заклинивания — диаметр направляющей части сверл уменьшается по направлению к хвостовику.
  • Быстрый выбор оснастки — сверла помещены в гнезда с обозначениями размеров.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 723756, 1-10 мм (через 0,5 мм, 3.2,4.8 мм), HSS, 21шт, мет.бокс, цили - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 930 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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