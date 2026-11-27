Сверло ступенчатое DENZEL 723613, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, Р6М5К5, 6-гр. хвостовик
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб.
В наличии
Код товара: 746034
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
910 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
16х7х3
Вес, г.
70
Описание товара Сверло ступенчатое DENZEL 723613, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, Р6М5К5, 6-гр. хвостовик
Сверло ступенчатое DENZEL 723613, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, Р6М5К5, 6-гр. хвостовик
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Сверло ступенчатое DENZEL 723613, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, Р6М5К5, 6-гр. хвостовик
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло ступенчатое DENZEL 723613, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, Р6М5К5, 6-гр. хвостовик - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 910 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сверло ступенчатое DENZEL 723613, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, Р6М5К5, 6-гр. хвостовик