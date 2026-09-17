Сверло ступенчатое DENZEL 723603, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сверло ступенчатое DENZEL 723603, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик
Ступенчатое сверло Denzel 723603 из стали P6M5, с 6-гранным хвостовиком, предназначено для сверления отверстий диаметром от 4 до 20 мм в сталях, цветных металлах и пластике. Избавляет от необходимости иметь при себе целый набор традиционных сверл. Позволяет получать отверстия с ровными краями и уже снятой фаской под гайку или болт. Оснастке присвоен класс точности A1. Сверло пригодится дома и в мастерской.
Преимущества
- Эффективность — оснастка из прочной быстрорежущей стали P6M5 устойчива к интенсивным динамическим нагрузкам.
- Высокий ресурс — рабочие части твердостью 62-64 HRC долго сохраняют режущие свойства.
- Долговечность — нитридтитановое покрытие повышает стойкость к перегреву и предотвращает образование коррозии, также сверло покрыто техническим маслом для дополнительной защиты от разрушения.
- Быстрое начало работы — заточка Split point позволяет приступать к сверлению сразу, без предварительной разметки поверхности (накернивания) и засверливания.
- Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.
- Удобная упаковка — внутри блистера находится пластиковый кейс, обеспечивающий удобное хранение сверла.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитБур по бетону СИБРТЕХ 705582, 24 x 600 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитСверло по металлу DENZEL 717215, 6 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 ш...
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитКоронка DENZEL 724122, HSS по металлу, 68 мм, нитридтитановое по...
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитЧашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72958, 125мм, Комбинированная
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитПильный диск по дереву Matrix 73298, ф250 х 32 мм, 36 зубьев + к...
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитБорфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72067, 8 мм, коническа...
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70922, 26 х 300 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитСверло по металлу DENZEL 71461, 11 мм, HSS Co-8%
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитКоронка твердосплавная по металлу DENZEL 724014, 44 мм
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитПильный диск по дереву DENZEL 733347, ф190 х 20 мм, 24 зубьев
-
В наличииЦена 830 руб.208 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705042, двойная спираль, Cobalt W-tip, 16x6...
-
В наличииЦена 830 руб.208 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705317, цельная крестовая пластина, 12x265 ...
Ступенчатое сверло Denzel 723603 из стали P6M5, с 6-гранным хвостовиком, предназначено для сверления отверстий диаметром от 4 до 20 мм в сталях, цветных металлах и пластике. Избавляет от необходимости иметь при себе целый набор традиционных сверл. Позволяет получать отверстия с ровными краями и уже снятой фаской под гайку или болт. Оснастке присвоен класс точности A1. Сверло пригодится дома и в мастерской.
Преимущества
- Эффективность — оснастка из прочной быстрорежущей стали P6M5 устойчива к интенсивным динамическим нагрузкам.
- Высокий ресурс — рабочие части твердостью 62-64 HRC долго сохраняют режущие свойства.
- Долговечность — нитридтитановое покрытие повышает стойкость к перегреву и предотвращает образование коррозии, также сверло покрыто техническим маслом для дополнительной защиты от разрушения.
- Быстрое начало работы — заточка Split point позволяет приступать к сверлению сразу, без предварительной разметки поверхности (накернивания) и засверливания.
- Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.
- Удобная упаковка — внутри блистера находится пластиковый кейс, обеспечивающий удобное хранение сверла.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Сверло ступенчатое DENZEL 723603, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик