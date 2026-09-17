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Сверло ступенчатое DENZEL 723602, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло ступенчатое DENZEL 723602, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик

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Сверло ступенчатое DENZEL 723602, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик - фото 1
Сверло ступенчатое DENZEL 723602, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик - фото 2
Сверло ступенчатое DENZEL 723602, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик - фото 3
Сверло ступенчатое DENZEL 723602, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик - фото 4
Сверло ступенчатое DENZEL 723602, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик - фото 5
Сверло ступенчатое DENZEL 723602, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик - фото 6
Сверло ступенчатое DENZEL 723602, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик - фото 7
Сверло ступенчатое DENZEL 723602, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик - фото 8
Сверло ступенчатое DENZEL 723602, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик - фото 9
Сверло ступенчатое DENZEL 723602, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик - фото 10
Сверло ступенчатое DENZEL 723602, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик - фото 11
Сверло ступенчатое DENZEL 723602, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
12
Комплектация
Сверло - 1 шт
  • Сверло ступенчатое DENZEL 723602, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик - фото 1
  • Сверло ступенчатое DENZEL 723602, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик - фото 2
  • Сверло ступенчатое DENZEL 723602, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик - фото 3
  • Сверло ступенчатое DENZEL 723602, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик - фото 4
  • Сверло ступенчатое DENZEL 723602, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик - фото 5
  • Сверло ступенчатое DENZEL 723602, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик - фото 6
  • Сверло ступенчатое DENZEL 723602, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик - фото 7
  • Сверло ступенчатое DENZEL 723602, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик - фото 8
  • Сверло ступенчатое DENZEL 723602, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик - фото 9
  • Сверло ступенчатое DENZEL 723602, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик - фото 10
  • Сверло ступенчатое DENZEL 723602, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик - фото 11
  • Сверло ступенчатое DENZEL 723602, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746028
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сверло ступенчатое DENZEL 723602, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик
590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей
Материал
Р6М5
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
12
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х7х2
Вес, г.
40

Описание товара Сверло ступенчатое DENZEL 723602, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик

Ступенчатое сверло Denzel 723602 из стали P6M5, с 6-гранным хвостовиком, предназначено для сверления отверстий диаметром от 4 до 12 мм в сталях, цветных металлах и пластике. Избавляет от необходимости иметь при себе целый набор традиционных сверл. Позволяет получать отверстия с ровными краями и уже снятой фаской под гайку или болт. Оснастке присвоен класс точности A1. Сверло пригодится дома и в мастерской.

Преимущества

  • Эффективность — оснастка из прочной быстрорежущей стали P6M5 устойчива к интенсивным динамическим нагрузкам.
  • Высокий ресурс — рабочие части твердостью 62-64 HRC долго сохраняют режущие свойства.
  • Долговечность — нитридтитановое покрытие повышает стойкость к перегреву и предотвращает образование коррозии, также сверло покрыто техническим маслом для дополнительной защиты от разрушения.
  • Быстрое начало работы — заточка Split point позволяет приступать к сверлению сразу, без предварительной разметки поверхности (накернивания) и засверливания.
  • Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.
  • Удобная упаковка — внутри блистера находится пластиковый кейс, обеспечивающий удобное хранение сверла.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Сверло ступенчатое DENZEL 723602, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей
Материал
Р6М5
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
12
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Ступенчатое сверло Denzel 723602 из стали P6M5, с 6-гранным хвостовиком, предназначено для сверления отверстий диаметром от 4 до 12 мм в сталях, цветных металлах и пластике. Избавляет от необходимости иметь при себе целый набор традиционных сверл. Позволяет получать отверстия с ровными краями и уже снятой фаской под гайку или болт. Оснастке присвоен класс точности A1. Сверло пригодится дома и в мастерской.

Преимущества

  • Эффективность — оснастка из прочной быстрорежущей стали P6M5 устойчива к интенсивным динамическим нагрузкам.
  • Высокий ресурс — рабочие части твердостью 62-64 HRC долго сохраняют режущие свойства.
  • Долговечность — нитридтитановое покрытие повышает стойкость к перегреву и предотвращает образование коррозии, также сверло покрыто техническим маслом для дополнительной защиты от разрушения.
  • Быстрое начало работы — заточка Split point позволяет приступать к сверлению сразу, без предварительной разметки поверхности (накернивания) и засверливания.
  • Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.
  • Удобная упаковка — внутри блистера находится пластиковый кейс, обеспечивающий удобное хранение сверла.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло ступенчатое DENZEL 723602, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, Р6М5, 6-гр. хвостовик - по цене 590 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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