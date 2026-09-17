Сверло ступенчатое Matrix 72359, 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 мм, HSS, спирал.проф., тр
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Характеристики
Описание товара Сверло ступенчатое Matrix 72359, 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 мм, HSS, спирал.проф., тр
Ступенчатое сверло Matrix 72359 из стали HSS, со спиральным профилем и трехгранным хвостовиком, позволяет получать отверстия диаметром 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 мм в материалах толщиной до 5 мм: стали, цветных металлах, нержавейке и пластике. Благодаря плавному ступенчатому переходу и возможности сразу снять фаску отверстие получается аккуратным и имеет ровные края.
Преимущества
- Надежность — сверло изготовлено из прочной быстрорежущей стали HSS.
- Решение широкого спектра задач — оснастка заменяет целый комплект сверл.
- Высокий ресурс — нитридтитановое покрытие предотвращает преждевременный износ и образование коррозии.
- Удобная работа — предварительная подготовка поверхности (кернение или засверливание) не требуется.
- Эффективность — благодаря спиральному профилю оснастка легко сверлит металл.
- Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Ступенчатое сверло Matrix 72359 из стали HSS, со спиральным профилем и трехгранным хвостовиком, позволяет получать отверстия диаметром 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 мм в материалах толщиной до 5 мм: стали, цветных металлах, нержавейке и пластике. Благодаря плавному ступенчатому переходу и возможности сразу снять фаску отверстие получается аккуратным и имеет ровные края.
Преимущества
- Надежность — сверло изготовлено из прочной быстрорежущей стали HSS.
- Решение широкого спектра задач — оснастка заменяет целый комплект сверл.
- Высокий ресурс — нитридтитановое покрытие предотвращает преждевременный износ и образование коррозии.
- Удобная работа — предварительная подготовка поверхности (кернение или засверливание) не требуется.
- Эффективность — благодаря спиральному профилю оснастка легко сверлит металл.
- Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Сверло ступенчатое Matrix 72359, 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 мм, HSS, спирал.проф., тр