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Сверло ступенчатое Matrix 72357, 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм, HSS, спирал.проф., трехгр. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло ступенчатое Matrix 72357, 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм, HSS, спирал.проф., трехгр.

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Сверло ступенчатое Matrix 72357, 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм, HSS, спирал.проф., трехгр. - фото 1
Сверло ступенчатое Matrix 72357, 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм, HSS, спирал.проф., трехгр. - фото 2
Сверло ступенчатое Matrix 72357, 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм, HSS, спирал.проф., трехгр. - фото 3
Сверло ступенчатое Matrix 72357, 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм, HSS, спирал.проф., трехгр. - фото 4
Сверло ступенчатое Matrix 72357, 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм, HSS, спирал.проф., трехгр. - фото 5
Сверло ступенчатое Matrix 72357, 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм, HSS, спирал.проф., трехгр. - фото 6
Сверло ступенчатое Matrix 72357, 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм, HSS, спирал.проф., трехгр. - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
6
Максимальный диаметр, мм
30
Комплектация
Сверло - 1 шт
  • Сверло ступенчатое Matrix 72357, 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм, HSS, спирал.проф., трехгр. - фото 1
  • Сверло ступенчатое Matrix 72357, 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм, HSS, спирал.проф., трехгр. - фото 2
  • Сверло ступенчатое Matrix 72357, 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм, HSS, спирал.проф., трехгр. - фото 3
  • Сверло ступенчатое Matrix 72357, 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм, HSS, спирал.проф., трехгр. - фото 4
  • Сверло ступенчатое Matrix 72357, 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм, HSS, спирал.проф., трехгр. - фото 5
  • Сверло ступенчатое Matrix 72357, 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм, HSS, спирал.проф., трехгр. - фото 6
  • Сверло ступенчатое Matrix 72357, 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм, HSS, спирал.проф., трехгр. - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746025
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сверло ступенчатое Matrix 72357, 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм, HSS, спирал.проф., трехгр.
940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
6
Максимальный диаметр, мм
30
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х8х4
Вес, г.
160

Описание товара Сверло ступенчатое Matrix 72357, 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм, HSS, спирал.проф., трехгр.

Ступенчатое сверло Matrix 72357 из стали HSS, со спиральным профилем и трехгранным хвостовиком, позволяет получать отверстия диаметром 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм в материалах толщиной до 5 мм: стали, цветных металлах, нержавейке и пластике. Благодаря плавному ступенчатому переходу и возможности сразу снять фаску отверстие получается аккуратным и имеет ровные края.

Преимущества

  • Надежность — сверло изготовлено из прочной быстрорежущей стали HSS.
  • Решение широкого спектра задач — оснастка заменяет целый комплект сверл.
  • Высокий ресурс — нитридтитановое покрытие предотвращает преждевременный износ и образование коррозии.
  • Удобная работа — предварительная подготовка поверхности (кернение или засверливание) не требуется.
  • Эффективность — благодаря спиральному профилю оснастка легко сверлит металл.
  • Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Сверло ступенчатое Matrix 72357, 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм, HSS, спирал.проф., трехгр.




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
6
Максимальный диаметр, мм
30
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Ступенчатое сверло Matrix 72357 из стали HSS, со спиральным профилем и трехгранным хвостовиком, позволяет получать отверстия диаметром 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм в материалах толщиной до 5 мм: стали, цветных металлах, нержавейке и пластике. Благодаря плавному ступенчатому переходу и возможности сразу снять фаску отверстие получается аккуратным и имеет ровные края.

Преимущества

  • Надежность — сверло изготовлено из прочной быстрорежущей стали HSS.
  • Решение широкого спектра задач — оснастка заменяет целый комплект сверл.
  • Высокий ресурс — нитридтитановое покрытие предотвращает преждевременный износ и образование коррозии.
  • Удобная работа — предварительная подготовка поверхности (кернение или засверливание) не требуется.
  • Эффективность — благодаря спиральному профилю оснастка легко сверлит металл.
  • Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло ступенчатое Matrix 72357, 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм, HSS, спирал.проф., трехгр. - данный товар вы можете купить по цене 940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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