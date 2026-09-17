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Сверло ступенчатое Matrix 72356, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостов купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло ступенчатое Matrix 72356, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостов

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Сверло ступенчатое Matrix 72356, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостов - фото 1
Сверло ступенчатое Matrix 72356, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостов - фото 2
Сверло ступенчатое Matrix 72356, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостов - фото 3
Сверло ступенчатое Matrix 72356, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостов - фото 4
Сверло ступенчатое Matrix 72356, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостов - фото 5
Сверло ступенчатое Matrix 72356, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостов - фото 6
Сверло ступенчатое Matrix 72356, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостов - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
20
Комплектация
Сверло - 1 шт
  • Сверло ступенчатое Matrix 72356, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостов - фото 1
  • Сверло ступенчатое Matrix 72356, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостов - фото 2
  • Сверло ступенчатое Matrix 72356, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостов - фото 3
  • Сверло ступенчатое Matrix 72356, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостов - фото 4
  • Сверло ступенчатое Matrix 72356, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостов - фото 5
  • Сверло ступенчатое Matrix 72356, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостов - фото 6
  • Сверло ступенчатое Matrix 72356, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостов - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746024
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сверло ступенчатое Matrix 72356, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостов
540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
20
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х3
Вес, г.
60

Описание товара Сверло ступенчатое Matrix 72356, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостов

Ступенчатое сверло Matrix 72356 из стали HSS, со спиральным профилем и шестигранным хвостовиком, позволяет получать отверстия различного диаметра: 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм. Его можно использовать для работы с материалами толщиной до 5 мм: стали, цветных металлов, нержавейки и пластика. Отверстие выходит аккуратным, с ровными краями благодаря плавному ступенчатому переходу и возможности сразу снять фаску.

Преимущества

  • Сверло выполнено из прочного и высококачественного материала — быстрорежущей стали HSS.
  • Оснастка избавляет от необходимости покупки комплекта сверл.
  • Нитридтитановое покрытие является гарантией высокой стойкости сверла к коррозии и износу.
  • Для работы со сверлом не требуется выполнять предварительную подготовку, например, кернение или засверливание.
  • За счет спирального профиля оснастка легко сверлит металл, что повышает эффективность работы.
  • Шестигранный хвостовик исключает прокручивание оснастки в дрели.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Сверло ступенчатое Matrix 72356, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостов




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
20
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Ступенчатое сверло Matrix 72356 из стали HSS, со спиральным профилем и шестигранным хвостовиком, позволяет получать отверстия различного диаметра: 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм. Его можно использовать для работы с материалами толщиной до 5 мм: стали, цветных металлов, нержавейки и пластика. Отверстие выходит аккуратным, с ровными краями благодаря плавному ступенчатому переходу и возможности сразу снять фаску.

Преимущества

  • Сверло выполнено из прочного и высококачественного материала — быстрорежущей стали HSS.
  • Оснастка избавляет от необходимости покупки комплекта сверл.
  • Нитридтитановое покрытие является гарантией высокой стойкости сверла к коррозии и износу.
  • Для работы со сверлом не требуется выполнять предварительную подготовку, например, кернение или засверливание.
  • За счет спирального профиля оснастка легко сверлит металл, что повышает эффективность работы.
  • Шестигранный хвостовик исключает прокручивание оснастки в дрели.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло ступенчатое Matrix 72356, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостов - по цене 540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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