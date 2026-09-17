Сверло ступенчатое Matrix 72356, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостов
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Характеристики
Описание товара Сверло ступенчатое Matrix 72356, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостов
Ступенчатое сверло Matrix 72356 из стали HSS, со спиральным профилем и шестигранным хвостовиком, позволяет получать отверстия различного диаметра: 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм. Его можно использовать для работы с материалами толщиной до 5 мм: стали, цветных металлов, нержавейки и пластика. Отверстие выходит аккуратным, с ровными краями благодаря плавному ступенчатому переходу и возможности сразу снять фаску.
Преимущества
- Сверло выполнено из прочного и высококачественного материала — быстрорежущей стали HSS.
- Оснастка избавляет от необходимости покупки комплекта сверл.
- Нитридтитановое покрытие является гарантией высокой стойкости сверла к коррозии и износу.
- Для работы со сверлом не требуется выполнять предварительную подготовку, например, кернение или засверливание.
- За счет спирального профиля оснастка легко сверлит металл, что повышает эффективность работы.
- Шестигранный хвостовик исключает прокручивание оснастки в дрели.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Ступенчатое сверло Matrix 72356 из стали HSS, со спиральным профилем и шестигранным хвостовиком, позволяет получать отверстия различного диаметра: 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм. Его можно использовать для работы с материалами толщиной до 5 мм: стали, цветных металлов, нержавейки и пластика. Отверстие выходит аккуратным, с ровными краями благодаря плавному ступенчатому переходу и возможности сразу снять фаску.
Преимущества
- Сверло выполнено из прочного и высококачественного материала — быстрорежущей стали HSS.
- Оснастка избавляет от необходимости покупки комплекта сверл.
- Нитридтитановое покрытие является гарантией высокой стойкости сверла к коррозии и износу.
- Для работы со сверлом не требуется выполнять предварительную подготовку, например, кернение или засверливание.
- За счет спирального профиля оснастка легко сверлит металл, что повышает эффективность работы.
- Шестигранный хвостовик исключает прокручивание оснастки в дрели.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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