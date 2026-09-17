Сверло ступенчатое Matrix 72353, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостовик
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
12
Комплектация
Сверло - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб.
В наличии
Код товара: 746023
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
390 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
12
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х2
Вес, г.
40
Описание товара Сверло ступенчатое Matrix 72353, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостовик
Ступенчатое сверло Matrix 72353 из стали HSS, со спиральным профилем и шестигранным хвостовиком, позволяет получать отверстия диаметром 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм в материалах толщиной до 5 мм: стали, цветных металлах, нержавейке и пластике. Благодаря плавному ступенчатому переходу и возможности сразу снять фаску отверстие получается аккуратным и имеет ровные края.
Преимущества
- Надежность — сверло изготовлено из прочной быстрорежущей стали HSS.
- Решение широкого спектра задач — оснастка заменяет целый комплект сверл.
- Высокий ресурс — нитридтитановое покрытие предотвращает преждевременный износ и образование коррозии.
- Удобная работа — предварительная подготовка поверхности (кернение или засверливание) не требуется.
- Эффективность — благодаря спиральному профилю оснастка легко сверлит металл.
- Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
12
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Ступенчатое сверло Matrix 72353 из стали HSS, со спиральным профилем и шестигранным хвостовиком, позволяет получать отверстия диаметром 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм в материалах толщиной до 5 мм: стали, цветных металлах, нержавейке и пластике. Благодаря плавному ступенчатому переходу и возможности сразу снять фаску отверстие получается аккуратным и имеет ровные края.
Преимущества
- Надежность — сверло изготовлено из прочной быстрорежущей стали HSS.
- Решение широкого спектра задач — оснастка заменяет целый комплект сверл.
- Высокий ресурс — нитридтитановое покрытие предотвращает преждевременный износ и образование коррозии.
- Удобная работа — предварительная подготовка поверхности (кернение или засверливание) не требуется.
- Эффективность — благодаря спиральному профилю оснастка легко сверлит металл.
- Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло ступенчатое Matrix 72353, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостовик - купить по цене 390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сверло ступенчатое Matrix 72353, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостовик