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Сверло ступенчатое Matrix 72353, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостовик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло ступенчатое Matrix 72353, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостовик

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Сверло ступенчатое Matrix 72353, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостовик - фото 1
Сверло ступенчатое Matrix 72353, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостовик - фото 2
Сверло ступенчатое Matrix 72353, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостовик - фото 3
Сверло ступенчатое Matrix 72353, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостовик - фото 4
Сверло ступенчатое Matrix 72353, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостовик - фото 5
Сверло ступенчатое Matrix 72353, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостовик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
12
Комплектация
Сверло - 1 шт
  • Сверло ступенчатое Matrix 72353, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостовик - фото 1
  • Сверло ступенчатое Matrix 72353, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостовик - фото 2
  • Сверло ступенчатое Matrix 72353, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостовик - фото 3
  • Сверло ступенчатое Matrix 72353, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостовик - фото 4
  • Сверло ступенчатое Matrix 72353, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостовик - фото 5
  • Сверло ступенчатое Matrix 72353, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостовик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746023
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сверло ступенчатое Matrix 72353, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостовик
390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
12
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х2
Вес, г.
40

Описание товара Сверло ступенчатое Matrix 72353, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостовик

Ступенчатое сверло Matrix 72353 из стали HSS, со спиральным профилем и шестигранным хвостовиком, позволяет получать отверстия диаметром 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм в материалах толщиной до 5 мм: стали, цветных металлах, нержавейке и пластике. Благодаря плавному ступенчатому переходу и возможности сразу снять фаску отверстие получается аккуратным и имеет ровные края.

Преимущества

  • Надежность — сверло изготовлено из прочной быстрорежущей стали HSS.
  • Решение широкого спектра задач — оснастка заменяет целый комплект сверл.
  • Высокий ресурс — нитридтитановое покрытие предотвращает преждевременный износ и образование коррозии.
  • Удобная работа — предварительная подготовка поверхности (кернение или засверливание) не требуется.
  • Эффективность — благодаря спиральному профилю оснастка легко сверлит металл.
  • Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Сверло ступенчатое Matrix 72353, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостовик




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
12
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Ступенчатое сверло Matrix 72353 из стали HSS, со спиральным профилем и шестигранным хвостовиком, позволяет получать отверстия диаметром 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм в материалах толщиной до 5 мм: стали, цветных металлах, нержавейке и пластике. Благодаря плавному ступенчатому переходу и возможности сразу снять фаску отверстие получается аккуратным и имеет ровные края.

Преимущества

  • Надежность — сверло изготовлено из прочной быстрорежущей стали HSS.
  • Решение широкого спектра задач — оснастка заменяет целый комплект сверл.
  • Высокий ресурс — нитридтитановое покрытие предотвращает преждевременный износ и образование коррозии.
  • Удобная работа — предварительная подготовка поверхности (кернение или засверливание) не требуется.
  • Эффективность — благодаря спиральному профилю оснастка легко сверлит металл.
  • Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло ступенчатое Matrix 72353, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. хвостовик - купить по цене 390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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